Зеленский сообщил о запуске официального маркетплейса Украины — Finance.ua

Зеленский сообщил о запуске официального маркетплейса Украины Сегодня 15:10 — Казна и Политика

Зеленский сообщил о запуске официального маркетплейса Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запуске официального украинского маркетплейса «Сделано с храбростью» , который предназначен для презентации отечественных производителей в мире.

Об этом глава государства заявил в Twitter

«Мы запускаем официальный маркетплейс Украины „Сделано с храбростью“, чтобы презентовать наших производителей миру. Сильных и креативных», — написал Зеленский в твиттере во вторник.

Он отметил, что при совершении покупок на указанном маркетплейсе 5% стоимости товара направляется на платформу United24.

«Поэтому каждая покупка — это кирпичик, который поможет отстроить Украину», — подытожил президент.

При этом, как можно увидеть на сайте маркетплайса, партнерами проекта выступают Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство иностранных дел Украины, Офис по развитию предпринимательства и экспорта, Дія.Бізнес и т.д.

Это электронная площадка с ассортиментом товаров Made in Ukraine от продавцов Украины, с помощью которой украинские продавцы могут продавать онлайн свои товары, произведенные ими и/или другими производителями в Украине, покупателям из других стран мира.

На данный момент на сайте можно найти как фабричные изделия, так и изделия ручной работы, как вот вышиванки. По наполнению сайта понятно, что у него еще нет достаточного количества продавцов, а потому ассортимент не очень богат.

В настоящее время площадка работает на двух языках — украинском и английском.

Каталог сайта состоит из разделов «Одежда и обувь», «Для дома» «Красота и здоровье», «Искусство», «Для детей», «Еда».

Для того чтобы выставить свой товар, нужно пройти регистрацию на сайте, после чего нажать кнопку «Добавить товар».

На сайте происходит верификация пользователей, желающих стать продавцом, осуществляемая путем предоставления информации и документов о субъекте предпринимательской деятельности, который намерен продавать товары.

Посетителем может стать любое лицо, имеющее доступ в Интернет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

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