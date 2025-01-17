ТОП-3 проблем для ведения бизнеса в декабре 2024 года — мнения экспертов
Предприниматели четвертый месяц подряд выделяют нехватку рабочей силы как одну из топ-3 проблем для ведения бизнеса, в декабре 2024 года это препятствие снова возглавило рейтинг.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), пишет Интерфакс.
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«По сравнению с предыдущим месяцем произошли незначительные изменения: о том, что опасно работать, говорили 55% в декабре после 54% в ноябре. То есть показатель держится на уровне многих предыдущих месяцев. С весны прошлого года более половины бизнеса стабильно указывает на эту проблему», — говорит старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.
Опция «опасно работать» заняла второе место среди проблем ведения бизнеса, добавили в ИЭИ.
Бизнес-помеха, завершающая тройку лидеров, изменилась. В декабре на третье место вышли перебои с электро-, водо- или теплоснабжением с показателем 51%, а рост цен на сырье, материалы и товары опустился на четвертое место с показателем 42%.
В декабре предприятия незначительно улучшили производственные показатели, а их ожидания остались положительными и стабильными.
Индекс Восстановления деловой активности (ИВДА), как и в ноябре, находился на отметке 0,16.
Отмечается, что доля предприятий, работающих почти на полную мощность, выросла с 40% в ноябре до 42% в декабре, а работающих на 100% мощности увеличилась — с 10% до 11%.
«В общей сложности 53% опрошенных работают на полную или почти полную мощность. Для ситуации третьего года войны этот показатель демонстрирует постоянство и адаптивность бизнеса»,
считает директор ИЭИ Оксана Кузякив.
Что касается агрегированного показателя перспектив промышленности (АППП), учитывающего производственные ожидания, оценку запасов готовой продукции и портфеля заказов, то он не существенно уменьшился до 0,07 по сравнению с 0,08 в ноябре, но этот негативный тренд устойчивый.
Он подтверждается ростом неопределенности бизнеса в трехмесячной перспективе, в частности среди экспортеров в декабре уже 18,9% компаний не смогли оценить свои краткосрочные перспективы после показателя в 12,4% в ноябре. В то же время большинство предпринимателей — 80,9% - не планируют сокращения в двухлетней перспективе.
Рынок труда
Что касается рынка труда, то 82,8% предприятий не планируют изменений, вместе с тем доля тех, кто хочет нанимать работников, сократилась — с 14,1% в ноябре до 11,8% в декабре, а также тех, кто планирует увольнение — с 6,8% в предыдущий месяц до 5,4% в последний месяц зимы.
Увеличилась доля предприятий, которые планируют отправить работников в вынужденный отпуск — с 4,2% до 10,3%.
Острота кадровой проблемы немного снизилась. О сложности поиска квалифицированных работников в декабре заявили 51,6% опрошенных после 55,5% в ноябре. Неквалифицированный персонал тяжело найти для 34,8% бизнесов против 38,9% в предыдущем месяце.
По словам Кузякив, это может быть связано с планами предприятий на рост, потому что когда они не планируют увеличение производства, дополнительная рабочая сила не требуется.
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