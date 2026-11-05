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Экономика снова пошла на спад: ВВП Украины за год снизился на 0,7%

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Экономика снова пошла на спад: ВВП Украины за год снизился на 0,7%
Экономика снова пошла на спад: ВВП Украины за год снизился на 0,7%
После кратковременного роста во втором квартале экономика Украины снова показала спад. За июль-сентябрь реальный ВВП уменьшился на 0,7% в годовом исчислении и на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как изменялся ВВП Украины и что прогнозируют международные партнеры

В Госстате также сообщили, что по сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП снизился на 0,5% с учетом сезонного фактора.
Динамика экономики в течение 2026 года была неравномерной: в первом квартале ВВП сократился на 0,6% в годовом исчислении, во втором — вырос на 0,4%, а в третьем снова упал на 0,7%.
Экономика снова пошла на спад: ВВП Украины за год снизился на 0,7%
Прогнозы по дальнейшему развитию украинской экономики также ухудшились. В конце октября Национальный банк пересмотрел свои оценки: вместо ожидаемого роста ВВП на 1,8% в 2026 году теперь прогнозирует его сокращение на 0,4%. К 2027 году прогноз роста снижен с 2,8% до 0,4%.
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Всемирный банк в начале октября ожидал, что в 2026 году украинская экономика вырастет на 1,2% против 1,8% в 2025 году. В 2027 году темпы роста, по его прогнозу, ускорятся до 1,5%. Предварительная оценка на следующий год составила 4%.
Европейский банк реконструкции и развития также ухудшил прогнозы из-за российских ударов по портам и судам в Черном море. Ожидаемый рост ВВП Украины в 2026 году снизил с 2,2% до 1,5%, а в 2027 году — с 4% до 2,5%.
Ранее мы сообщали, что Dragon Capital прогнозирует сокращение ВВП на 0,5% в 2026 году и еще на 1% в 2027-м.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВВПГосстат
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