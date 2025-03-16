Экономика Саудовской Аравии выросла на 1,3% в четвертом квартале прошлого года — Finance.ua

Экономика Саудовской Аравии выросла на 1,3% в четвертом квартале прошлого года Сегодня 23:19 — Мир

Экономика Саудовской Аравии выросла на 1,3% в четвертом квартале прошлого года

Экономика Саудовской Аравии выросла на 1,3% в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года, показали предварительные правительственные данные.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно данным, опубликованным Главным управлением статистики Саудовской Аравии, рост в ненефтяных отраслях составил 4,3%, а государственная деятельность выросла на 2,6%, в то время как нефтяная деятельность сократилась на 4,5%.

Прогноз по экономическому росту в 2025 году

Ожидается, что рост экономики крупнейшего мирового экспортера нефти в этом году останется подавленным, поскольку низкие цены на нефть продолжают давить на государственные доходы.

Группа производителей нефти ОПЕК+ планирует увеличить добычу в апреле, откатывая сокращение, поэтапно согласованное с 2022 года, чтобы поддержать рынок.

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Согласно опросу Reuters, в этом году экономика Саудовской Аравии вырастет на 1,3%, что несколько консервативной оценкой, чем недавно пересмотренный прогноз Международного валютного фонда на уровне 1,5%, и одним из самых медленных темпов роста в блоке стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Економічна Правда По материалам:

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