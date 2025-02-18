Госдеп США озвучил результат переговоров с россией в Саудовской Аравии — Finance.ua
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Госдеп США озвучил результат переговоров с россией в Саудовской Аравии

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Делегации США и россии на переговорах в Саудовской Аравии продвинулись по пути мира в Украине. Были достигнуты договоренности по ряду вопросов.
Об этом заявила представитель Госдепартамента США Темми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
«Одного телефонного звонка и последующей встречи недостаточно для установления крепкого мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед», — сказала она.
Брюс заявила в резюме переговоров, что США хотят остановить убийства и используют свою силу в мире для объединения стран.
По ее словам, президент Трамп — единственный лидер в мире, который мог бы убедить Украину и россию согласиться на это.
По ее словам, в ходе переговоров официальные лица США и россии договорились:
  • «Создать механизм консультаций для устранения раздражителей в наших двусторонних отношениях с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы наших дипломатических миссий».
  • «Назначить соответствующие высокопоставленные команды для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было крепким, устойчивым и приемлемым для всех сторон».
  • «Заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также историческим экономическим и инвестиционным возможностям, которые возникнут в результате успешного завершения конфликта в Украине».
  • «Остаться вовлеченными, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса».

Переговоры в Эр-Рияде

Напомним, в Саудовской Аравии 18 февраля проходила встреча официальных делегаций США и россии.
Переговоры в Эр-Рияде состоялись после телефонного разговора президента Трампа с Владимиром Путиным на прошлой неделе, в котором он изменил ключевые позиции США в отношении войны.
США представляли советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио. Путин направил на переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова.
Как заявили перед переговорами в Госдепе США, встреча — способ «определить, серьезны ли намерения россиян и находятся ли они на одной волне» с США в вопросе прекращения войны в Украине.
По материалам:
РБК-Україна
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