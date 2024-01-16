Экономика Германии упала впервые за последние три года — Finance.ua

Экономика Германии упала впервые за последние три года Сегодня 06:40 — Мир

Экономика Германии упала впервые за последние три года

Экономика Германии по итогам 2023 года снизилась на 0,3%, по предварительным данным.

ВВП страны упал впервые с пандемийного 2020 — в 2021 году он вырос на 3,2%, а в 2022 — на 1,8%, свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis).

В прошлом году немецкую экономику тормозил целый ряд факторов. Высокая инфляция сдерживала потребление в частных домохозяйствах, а Европейский Центробанк (ЕЦБ) боролся с ростом цен, рекордным за последние десятилетия повышением процентных ставок, отмечает Deutsche Welle.

Читайте также Германия в 2023 году выделила 50 млн евро на улучшение условий жизни для ВПО — Минреинтеграции

В то же время слабая мировая конъюнктура усложняла жизнь экспортеров. Негативное влияние на экономику ФРГ оказывали и факторы политической нестабильности — от войн россии против Украины и на Ближнем Востоке до конфликтов в правительстве Германии вокруг бюджета.

Перспективы в этом году остаются хмурыми, указывают эксперты.

«Многие предприятия из-за неясной ситуации с господдержкой испытывают неуверенность и не спешат делать инвестиции», — отмечает эксперт по конъюнктуре в Немецком институте экономических исследований (DIW) Лаура Пагенхардт.

Читайте также В Германии заблокировали российских активов более чем на €4 миллиарда

В DIW прогнозируют на 2024 год рост ВВП Германии на уровне 0,6%, но другие экономисты настроены значительно пессимистичнее. Так, главный экономист Commerzbank Йорг Кремер ожидает нового снижения ВВП на 0,3%.

В то же время, несмотря на более высокие процентные ставки и субсидирование импорта энергоносителей, Германии в прошлом году удалось снизить объем дефицита госбюджета. Государственные расходы в 2023 году превысили доходы на 82,7 млрд евро. Это на 14 млрд евро меньше, чем в 2022 году, сообщило Федеральное статистическое ведомство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.