Экономический эффект от работы НАБУ и САП за полгода составляет 3,7 миллиарда — Кривонос Сегодня 02:16 — Казна и Политика

Экономический эффект от работы НАБУ и САП за полгода составляет 3,7 миллиарда — Кривонос

Экономический эффект от деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры за I полугодие 2024 года составляет 3,7 миллиарда гривен.

Об этом директор НАБУ Семен Кривонос заявил во время брифинга.

«Мы постоянно наращиваем нашу эффективность и увеличиваем количество разоблачений. Об этом говорят, в том числе, цифры — в первом полугодии это 64 обвинительных акта, направленных в ВАКС в отношении 131 человека, это 166 подозреваемых, и это — 3,7 миллиарда гривен экономического эффекта», — сказал Кривонос.

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По его словам, за первое полугодие этого года на скамью подсудимых было отправлено 11 руководителей госпредприятий, 5 судей, 5 депутатов облсоветов.

«Помимо направления в суд обвинительных актов, мы также направили в суд и 4 гражданских иска о взыскании необоснованных активов. И также уже есть результаты по 3 (искам. — Ред.), которые были направлены ранее. Работа в этом направлении идет постоянно. Но у нас уже есть определенные результаты и в суде — ВАКСом за 6 месяцев (в этом году. — Ред.) вынесено 35 обвинительных приговоров. Это также является определенным своеобразным рекордом по количеству привлеченных (к ответственности — ред.) лиц», — проинформировал руководитель САП Александр Клименко.

Отдельно Кривонос напомнил, что в конце 2023 для НАБУ существенно увеличили штатную численность персонала.

«И в этом году уже было добавлено 100 новых вакантных должностей, в том числе 90 человек начальствующего состава, то есть детективов и лиц, которые вовлечены непосредственно в досудебное расследование. Мы уже начали конкурсные подборы этих людей», — сказал директор НАБУ.

Он проинформировал, что в антикоррупционном бюро добавили еще один важный этап (в процесс подбора персонала. — Ред.) — это углубленная проверка кандидатов на добропорядочность и онлайн-собеседование лиц на руководящие должности именно в отношении добропорядочности.

Укрінформ По материалам:

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