Украине нужен эффективный финансовый щит — Зеленский во Всемирном Банке Сегодня 12:33

Украине в борьбе с российской агрессией требуется эффективный финансовый щит.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в круглом столе министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке.

«Защищая жизнь, важно видеть перспективу. Не просто то, как будешь стоять завтра, а как ты устоишь в войне. Для этого требуется достаточная финансовая поддержка. путин имеет деньги как оружие. И нам нужен действенный финансовый щит», — сказал Президент.

Зеленский отметил, что замороженные российские активы должны работать против российского террора. Для этого нужно наконец-то найти формат решения и направить российские активы для защиты жизни в Украине. Кремль как единственный виновник этой войны должен заплатить реально мучительную цену за нее.

По словам Президента, уже сейчас Украина должна планировать 25 год. «Россия уничтожила значительную часть нашей энергетики, нашей экономики. Требуется восстановление. Нужна новая экономическая состоятельность. Мы уже продемонстрировали, что способны делать даже сложные реформы и трансформации во время войны. И для этого нуждаемся в дальнейшей вашей поддержке: как прямой для отстройки и восстановления нашей энергетической системы, так и инструментами для бизнеса вроде экспортного финансирования поставок вашего оборудования и технологий, а также страхования инвестиций вашего бизнеса со стороны ваших кредитно-экспортных агентств», — отметил Зеленский.

Укрінформ По материалам:

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