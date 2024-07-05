Экономические последствия ударов по российским НПЗ: что известно — Finance.ua

Экономические последствия ударов по российским НПЗ: что известно Сегодня 21:33 — Мир

Экономические последствия ударов по российским НПЗ: что известно

С начала 2024 г. Украина ударила дронами по меньшей мере по двум десяткам нефтяных объектов в россии. И эта стратегия уже приносит плоды. В конце марта экономист Сергей Куюн отметил, что удары по НПЗ снизили производство светлых нефтепродуктов минимум на 1,7 млн ​​т в месяц рыночной стоимостью примерно $1,5 млрд.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

В том же марте производство бензина в россии упало более чем на 7%.

В мае Пентагон сообщил, что удары наших беспилотников вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей россии и привели к росту внутренних цен на топливо на 20−30%.

Страна-агрессор запретила экспорт бензина на шесть месяцев, с марта импортирует нефтепродукты из беларуси, которые планировала импортировать из Казахстана, и предоставила приоритет отгрузке нефтепродуктов российскими железными дорогами в противовес другим видам транспорта.

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В общем, об успешности наших атак может говорить один простой факт: в мае российское министерство энергетики решило прекратить публиковать статистические данные по производству бензина, потому что «якобы раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных участников».

Одна из недавних атак, а именно удар 5 июня по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области, уничтожила 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что равняется 540 миллионам долларов.

Символично, что именно этот НПЗ стал первой успешной атакой дальнобойными дронами два года назад, в июне 2022 года. С тех пор наши возможности выросли, ведь атака была осуществлена ​​китайскими гражданскими дронами, а не дронами-камикадзе, которые сейчас могут долететь на глубину 1400 км. в тыл врага.

Что дальше?

Чего же ждать дальше? Всего в россии насчитывается около 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов и 80 мини-НПЗ. С тем, что нам известно о попадании около 20 объектов переработки, у наших Сил Обороны остается большой потенциал для ударов дронами по НПЗ.

Приведет ли это к обвалу экономики россии? Как бы мы этого ни хотели, до полного краха россии еще далеко. Ощутимого дефицита для населения там нет, и россия все еще может зарабатывать деньги, продавая сырую нефть, как они это и делают с Индией.

Но сделать нервы это может. В любом случае, россия теряет производственные возможности. Восстановить их будет сложно, ведь россия не может производить нужное оборудование сама, для этого придется думать, как обходить санкции. Это дорого и долго.

Кроме того, разрушение НПЗ в европейской части россии усложнит обеспечение нефтепродуктами их армии. Топливо придется завозить с территорий, которые находятся за тысячи километров, а это сложная и дорогостоящая логистика.

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