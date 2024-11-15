ЕК выделила 300 млн евро на финансирование общих оборонных закупок стран ЕС — Finance.ua

ЕК выделила 300 млн евро на финансирование общих оборонных закупок стран ЕС Сегодня 19:15 — Мир

ЕК выделила 300 млн евро на финансирование общих оборонных закупок стран ЕС

Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг о первой в истории финансовой поддержке в 300 млн евро из союзного бюджета общих оборонных закупок государств-членов ЕС.

«Впервые мы используем бюджет ЕС для поддержки государств-членов в совместных закупках оборонной продукции. Эта операция стала успехом: мы инвестируем 300 млн евро в пять проектов, направленных на устранение критических и срочных пробелов в оборонном потенциале», — заявила исполнительный заместитель главы ЕК Маргрете Вестагер.

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По ее словам, «это позволит обеспечить лучшее соотношение цены и качества для национальных оборонных бюджетов, улучшить оперативную совместимость европейских вооруженных сил, укрепить промышленность и сделать Европу более подготовленной к противостоянию угрозам в сфере обороны».

Вестагер добавила, что избранные проекты также «увеличат поддержку Украины Европейским Союзом с помощью дополнительного оборонного оснащения».

Сообщается, что каждый из пяти проектов, в которых принимают участие 20 стран ЕС, получит от Брюсселя по 60 млн евро, что составляет общую сумму союзного финансирования в 300 млн евро.

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В коммюнике ЕК отмечается, что в общей сложности общие закупки на сумму более 11 млрд евро для вооруженных сил государств-членов укрепят их обороноспособность.

Общие закупки критически важной оборонной продукции охватывают три отрасли: системы противовоздушной и противоракетной обороны, современную бронетехнику, боеприпасы.

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