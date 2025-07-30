Трамп разрешит украинским беженцам остаться в США до конца войны — Finance.ua
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Трамп разрешит украинским беженцам остаться в США до конца войны

Мир
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Фото: kyivpost.com
Фото: kyivpost.com, www.kyivpost.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские беженцы в США смогут оставаться в стране до окончания боевых действий.
Об этом он заявил во время короткого брифинга для журналистов в Белом доме, сообщает Kyiv Post.
«Мы это сделаем. У нас много людей, которые приехали из Украины, и мы с ними работаем», — отметил Трамп.
Это заявление стало неожиданностью, учитывая предыдущую позицию администрации Трампа по ограничению иммиграционных программ, в том числе тех, которые были введены предыдущей администрацией Джо Байдена для гуманитарного приема украинцев.

Что известно о программе U4U

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года команда Трампа приступила к пересмотру гуманитарных программ, среди которых и инициатива «Единство за Украину» (Uniting for Ukraine, U4U). Она позволяла украинцам и их семьям временно въезжать в США на условиях humanitarian parole (временного разрешения на въезд и пребывания в США по гуманитарным причинам) сроком до двух лет.
С апреля 2022 года по этой программе в США прибыли более 240 тысяч украинцев. Однако с начала 2025 года ситуация стала напряженной: администрация Трампа временно приостановила рассмотрение новых заявок на U4U, а также, по данным СМИ, рассматривала варианты отмены временного статуса для многих уже прибывших украинцев.
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Беспокойство усилил инцидент в апреле, когда Министерство внутренней безопасности США направило украинским беженцам электронные письма с уведомлением о якобы прекращении их статуса. Впоследствии в ведомстве признали это ошибкой, однако инцидент лишь подчеркнул нестабильность гуманитарного положения украинцев в США.
Отдельные источники сообщали также о планах направить средства, предусмотренные для поддержки беженцев, на программы «добровольного возвращения» — в частности, с выплатами до 1000 долларов для тех, кто согласится покинуть США.

Что меняет заявление Трампа

Объявленное решение разрешить украинцам оставаться в стране до окончания войны в Украине стало важным сигналом для столкнувшихся с правовой неопределенностью беженцев, пишет издание.
И хотя конкретные механизмы реализации этого обещания пока не обнародованы, подобная риторика администрации Трампа свидетельствует об изменении подхода.
Этот шаг может снизить напряжение среди устроившихся в США украинцев и позволяет избежать риска массовых депортаций в краткосрочной перспективе.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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