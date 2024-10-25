Украина за девять месяцев выделила на оборону 1,3 триллиона гривен — Finance.ua

Украина за девять месяцев выделила на оборону 1,3 триллиона гривен Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Украина за девять месяцев выделила на оборону 1,3 триллиона гривен

В январе — сентябре 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны направлено 1,3 триллиона гривен, в том числе в сентябре — 146,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

«1,3 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-сентябре 2024 года. Это 57,6% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — говорится в сообщении.

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Из них в сентябре использовано из госбюджета — 146,9 млрд грн.

Куда направили средства:

на денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

на приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

на медицинское обеспечение;

на другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.

«Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета», — напомнили в Минфине.

Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.

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