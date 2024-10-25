Украина за девять месяцев выделила на оборону 1,3 триллиона гривен — Finance.ua
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Украина за девять месяцев выделила на оборону 1,3 триллиона гривен

Казна и Политика
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Украина за девять месяцев выделила на оборону 1,3 триллиона гривен
Украина за девять месяцев выделила на оборону 1,3 триллиона гривен
В январе — сентябре 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны направлено 1,3 триллиона гривен, в том числе в сентябре — 146,9 миллиарда гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
«1,3 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-сентябре 2024 года. Это 57,6% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — говорится в сообщении.
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Из них в сентябре использовано из госбюджета — 146,9 млрд грн.
Куда направили средства:
  • на денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • на приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • на медицинское обеспечение;
  • на другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.
«Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета», — напомнили в Минфине.
Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.
По материалам:
Finance.ua
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