ЕИБ оценивает пилотный проект социального жилья в Украине — Finance.ua

ЕИБ оценивает пилотный проект социального жилья в Украине Сегодня 19:46 — Недвижимость

ЕИБ оценивает пилотный проект социального жилья в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) проводит оценку пилотного проекта социального жилья, подписание первого соглашения возможно уже в 2025 году.

Об этом сообщила глава регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы Кристина Микулова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Это будет первый подобный проект в сфере жилья, реализованный вместе с ЕИБ. В настоящее время ожидается принятие решения Кабинета министров, которое создаст необходимую нормативную основу. Параллельно с этим мы проводим технико-экономическую оценку со стороны банка и надеемся, что подписание первого соглашения состоится уже в 2025 году», — сообщила Микулова.

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Она отметила, что социальное жилье — важное направление сотрудничества ЕИБ, приоритетное и для украинского правительства.

По словам Микуловой, речь идет о пилотном проекте, который позволит протестировать подход и методологию создания системы социального жилья в Украине.

«Мы понимаем, что отбор муниципалитетов для участия в пилоте будет осуществляться украинским правительством на прозрачных и четких условиях, и что будет применена методика, которая впоследствии может масштабироваться. Если какая-либо община не будет включена на начальном этапе, она сможет присоединиться в следующих раундах», — добавила она.

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Процесс создания модели проходит в тесном сотрудничестве с экспертами ЕИБ и Еврокомиссии, которые помогают опыт стран ЕС адаптировать к украинскому контексту. Одним из ключевых инструментов является программа консультативной помощи JASPERS, поддерживающая страны ЕС и страны-кандидаты в подготовке качественных проектов.

«JASPERS начал работать в Украине в октябре 2024 года и одним из первых приоритетных направлений стало само социальное жилье, наряду с энергетикой и транспортом. Эксперты JASPERS уже работают с украинскими партнерами в нашем киевском офисе», — сообщила Микулова.

Економічна Правда По материалам:

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