ЕИБ оценивает пилотный проект социального жилья в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕИБ оценивает пилотный проект социального жилья в Украине

Недвижимость
28
ЕИБ оценивает пилотный проект социального жилья в Украине
ЕИБ оценивает пилотный проект социального жилья в Украине
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) проводит оценку пилотного проекта социального жилья, подписание первого соглашения возможно уже в 2025 году.
Об этом сообщила глава регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы Кристина Микулова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Это будет первый подобный проект в сфере жилья, реализованный вместе с ЕИБ. В настоящее время ожидается принятие решения Кабинета министров, которое создаст необходимую нормативную основу. Параллельно с этим мы проводим технико-экономическую оценку со стороны банка и надеемся, что подписание первого соглашения состоится уже в 2025 году», — сообщила Микулова.
Читайте также
Она отметила, что социальное жилье — важное направление сотрудничества ЕИБ, приоритетное и для украинского правительства.
По словам Микуловой, речь идет о пилотном проекте, который позволит протестировать подход и методологию создания системы социального жилья в Украине.
«Мы понимаем, что отбор муниципалитетов для участия в пилоте будет осуществляться украинским правительством на прозрачных и четких условиях, и что будет применена методика, которая впоследствии может масштабироваться. Если какая-либо община не будет включена на начальном этапе, она сможет присоединиться в следующих раундах», — добавила она.
Читайте также
Процесс создания модели проходит в тесном сотрудничестве с экспертами ЕИБ и Еврокомиссии, которые помогают опыт стран ЕС адаптировать к украинскому контексту. Одним из ключевых инструментов является программа консультативной помощи JASPERS, поддерживающая страны ЕС и страны-кандидаты в подготовке качественных проектов.
«JASPERS начал работать в Украине в октябре 2024 года и одним из первых приоритетных направлений стало само социальное жилье, наряду с энергетикой и транспортом. Эксперты JASPERS уже работают с украинскими партнерами в нашем киевском офисе», — сообщила Микулова.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems