ЕБРР запускает программу на €110 миллионов для страхования военных рисков в Украине — Finance.ua

ЕБРР запускает программу на €110 миллионов для страхования военных рисков в Украине Сегодня 20:38 — Казна и Политика

ЕБРР запускает программу на €110 миллионов для страхования военных рисков в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с международным брокером Aon запускает Гарантийный механизм восстановления и реконструкции Украины (URGF) на сумму 110 миллионов евро для страхования военных рисков.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

«ЕБРР и Aon внедряют специализированную программу для расширения рынка страхования военных рисков в Украине. В ее рамках банк будет обеспечивать поддержку международным перестраховщикам через гарантию, которая покрывает потери по конкретным рискам, связанным с войной», — говорится в сообщении.

Читайте также ЭКА застраховало второй инвесткредит от военных рисков

Отмечается, что программа будет поначалу работать для страхования грузов, авто- и железнодорожного транспорта, но впоследствии может распространиться и на другие виды активов. Ожидается, что ежегодный объем застрахованных товаров и транспортных средств превысит 1 млрд евро.

К программе уже присоединились первые партнеры — международная страховая компания MS Amlin и украинские страховщики INGO, Colonnade и UNIQA.

Читайте также В Украине презентовали систему страхования военных рисков

Механизм реализуется при поддержке Франции, Великобритании, Норвегии и Фонда технического сотрудничества ЕБРР Taiwan Business. Дополнительную гарантийную поддержку планируют предоставить Европейский союз и Швейцария.

«Я уверена, что этот механизм предоставит крайне необходимую поддержку малым и средним предприятиям, понесшим значительные потери из-за войны. Он будет способствовать привлечению инвестиций в украинскую экономику и станет сигналом для других игроков рынка, что новые страховые механизмы могут и должны внедряться, ведь частный сектор четко демонстрирует спрос на них», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.