ЕБРР запускает программу на €110 миллионов для страхования военных рисков в Украине — Finance.ua
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ЕБРР запускает программу на €110 миллионов для страхования военных рисков в Украине

Казна и Политика
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ЕБРР запускает программу на €110 миллионов для страхования военных рисков в Украине
ЕБРР запускает программу на €110 миллионов для страхования военных рисков в Украине
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с международным брокером Aon запускает Гарантийный механизм восстановления и реконструкции Украины (URGF) на сумму 110 миллионов евро для страхования военных рисков.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
«ЕБРР и Aon внедряют специализированную программу для расширения рынка страхования военных рисков в Украине. В ее рамках банк будет обеспечивать поддержку международным перестраховщикам через гарантию, которая покрывает потери по конкретным рискам, связанным с войной», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что программа будет поначалу работать для страхования грузов, авто- и железнодорожного транспорта, но впоследствии может распространиться и на другие виды активов. Ожидается, что ежегодный объем застрахованных товаров и транспортных средств превысит 1 млрд евро.
К программе уже присоединились первые партнеры — международная страховая компания MS Amlin и украинские страховщики INGO, Colonnade и UNIQA.
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Механизм реализуется при поддержке Франции, Великобритании, Норвегии и Фонда технического сотрудничества ЕБРР Taiwan Business. Дополнительную гарантийную поддержку планируют предоставить Европейский союз и Швейцария.
«Я уверена, что этот механизм предоставит крайне необходимую поддержку малым и средним предприятиям, понесшим значительные потери из-за войны. Он будет способствовать привлечению инвестиций в украинскую экономику и станет сигналом для других игроков рынка, что новые страховые механизмы могут и должны внедряться, ведь частный сектор четко демонстрирует спрос на них», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По материалам:
Укрінформ
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