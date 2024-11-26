ЭКА застраховало второй инвесткредит от военных рисков — Finance.ua
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ЭКА застраховало второй инвесткредит от военных рисков

Страхование
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Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) застраховало от военных рисков уже второй проект. Его общая сумма — 92 млн грн. Проект реализует частное предприятие «Виллис», которое производит макаронные изделия и яблочное повидло.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Половину суммы (52 млн грн) предприятие вкладывает своими средствами, еще на 40 млн берет инвестиционный кредит в Укрэксимбанке.
В общую стоимость проекта, реализуемого «Виллисом», входит стоимость нового оборудования (фасовочного и линии по производству лапши), расходы на его доставку и монтаж, строительство котельной и т. д. Модернизация позволит предприятию увеличить производство до 4 тыс. тонн в год, в том числе за счет расширения рынков сбыта.
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«Этот пример страхования от ЭКА может быть хорошим ориентиром для страхового рынка и стимулом активнее работать с инвесторами, планирующими вкладывать средства в развитие или создание бизнеса в Украине. Мы понимаем, что страхование от военных рисков — не единственный аргумент, который может мотивировать инвесторов вкладывать средства в Украине. Но это точно необходимый инструмент для поддержки наших усилий по привлечению инвестиций, особенно когда это инвестиции в реальный сектор, которые будут стимулировать производство. товаров, произведенных в Украине», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
В настоящее время предприятие производит около 10 тыс. тонн макаронных изделий и 800 тонн лапши быстрого приготовления, из которых 486 тонн макаронных изделий и 100 тонн лапши быстрого приготовления экспортируется.
Напомним, возможность страхования от военных рисков инвестиций в развитие переработки и экспорта товаров предусмотрена изменениями Закона «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности».
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Инвестор (украинский или иностранный) может обратиться в ЭКА и получить защиту инвестиции, если:
  • владеет более 10% корпоративных прав в проекте;
  • инвестирует в создание объектов или инфраструктуры для развития переработки и экспорта;
  • объекты инвестирования находятся в Украине;
  • экспортируемые товары отвечают требованиям закона о стимулировании экспортной деятельности.
Банк, предоставляющий средства для инвестирования, может застраховать свои риски в ЭКА, если:
  • заемщик — резидент Украины;
  • предоставление кредита связано с инвестициями в объекты или инфраструктуру для развития переработки и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.
  • объекты и инфраструктура, на создание которых предоставляется инвестиционный кредит, расположены в Украине;
  • экспортируемые товары отвечают требованиям закона о стимулировании экспортной деятельности.
По материалам:
Finance.ua
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