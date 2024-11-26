ЭКА застраховало второй инвесткредит от военных рисков — Finance.ua

ЭКА застраховало второй инвесткредит от военных рисков Сегодня 19:45 — Страхование

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) застраховало от военных рисков уже второй проект. Его общая сумма — 92 млн грн. Проект реализует частное предприятие «Виллис», которое производит макаронные изделия и яблочное повидло.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Половину суммы (52 млн грн) предприятие вкладывает своими средствами, еще на 40 млн берет инвестиционный кредит в Укрэксимбанке

В общую стоимость проекта, реализуемого «Виллисом», входит стоимость нового оборудования (фасовочного и линии по производству лапши), расходы на его доставку и монтаж, строительство котельной и т. д. Модернизация позволит предприятию увеличить производство до 4 тыс. тонн в год, в том числе за счет расширения рынков сбыта.

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«Этот пример страхования от ЭКА может быть хорошим ориентиром для страхового рынка и стимулом активнее работать с инвесторами, планирующими вкладывать средства в развитие или создание бизнеса в Украине. Мы понимаем, что страхование от военных рисков — не единственный аргумент, который может мотивировать инвесторов вкладывать средства в Украине. Но это точно необходимый инструмент для поддержки наших усилий по привлечению инвестиций, особенно когда это инвестиции в реальный сектор, которые будут стимулировать производство. товаров, произведенных в Украине», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В настоящее время предприятие производит около 10 тыс. тонн макаронных изделий и 800 тонн лапши быстрого приготовления, из которых 486 тонн макаронных изделий и 100 тонн лапши быстрого приготовления экспортируется.

Напомним, возможность страхования от военных рисков инвестиций в развитие переработки и экспорта товаров предусмотрена изменениями Закона «О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности».

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Инвестор (украинский или иностранный) может обратиться в ЭКА и получить защиту инвестиции, если:

владеет более 10% корпоративных прав в проекте;

инвестирует в создание объектов или инфраструктуры для развития переработки и экспорта;

объекты инвестирования находятся в Украине;

экспортируемые товары отвечают требованиям закона о стимулировании экспортной деятельности.

Банк, предоставляющий средства для инвестирования, может застраховать свои риски в ЭКА, если:

заемщик — резидент Украины;

предоставление кредита связано с инвестициями в объекты или инфраструктуру для развития переработки и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.

объекты и инфраструктура, на создание которых предоставляется инвестиционный кредит, расположены в Украине;

экспортируемые товары отвечают требованиям закона о стимулировании экспортной деятельности.

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