ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год — Finance.ua
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ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год

Казна и Политика
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ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,5%. В сентябре прошлого года банк прогнозировал рост на 4,7%.
Об этом сообщается на сайте ЕБРР.
Как отмечает банк, Украина вступила в 2025 год, столкнувшись со слабыми экономическими показателями и растущей инфляцией. Банк пересмотрел прогноз страны на этот год в сторону снижения, поскольку атаки россии на инфраструктуру электроэнергетики продолжают препятствовать производству.
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«Ожидается, что рост ВВП Украины достигнет 3,5% в 2025 году, а затем ускорится до 5,0% в 2026 году при условии, что до конца 2025 года будет достигнуто прекращение огня», — говорится в обзоре.
Хотя Украина вступила в 2025 год с внешним финансированием, обеспеченным на год, она сталкивается с замедлением экономического роста и ускорением инфляции из-за последствий войны, начавшейся с российского вторжения в феврале 2022 года, отмечает ЕБРР.
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Продолжение войны и массированные атаки россии на электроэнергетическую инфраструктуру Украины привели как к дефициту электроэнергии, заставив украинцев платить высокие цены за импортируемую электроэнергию, так и к острой нехватке рабочей силы. Реальный рост ВВП заметно замедлился с более 5,0% в первой половине 2024 года до примерно 2,0% во второй половине года; общий показатель ВВП на 2024 год оценивается в 3,0%.
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По данным банка, восстановление инфляции во второй половине 2024 года было обусловлено ростом цен на электроэнергию, коррекцией регулируемых цен на коммунальные услуги, быстрым ростом реальной заработной платы и обесцениванием валюты по отношению к доллару США после ослабления привязки обменного курса в октябре 2023 года.
Годовая инфляция достигла 12% в декабре 2024 года, и, вероятно, останется на аналогичном уровне в первой половине 2025 года, прежде чем к концу года снизится до однозначных цифр, прогнозирует банк.
По прогнозу банка, негативные факторы, повлиявшие на рост во второй половине 2024 года, предположительно, сохранятся и в 2025 году. С положительной стороны, доказанная устойчивость и адаптивность предприятий, хорошо функционирующий черноморский торговый коридор, сильное стимулирование государственного потребления и увеличение военных закупок от отечественных предприятий, как ожидается, будут поддерживать экономический рост.
По материалам:
РБК-Україна
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