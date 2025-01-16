ЕБРР спрогнозировал суммы кредитования Украины на 2025 год — Finance.ua

ЕБРР спрогнозировал суммы кредитования Украины на 2025 год Сегодня 14:36 — Казна и Политика

ЕБРР спрогнозировал суммы кредитования Украины на 2025 год

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что его инвестиции в Украину в следующем году составят 1,5 млрд евро. Но объемы могут быть выше.

Об этом сказал Арвид Тюркнер, управляющий директор ЕБРР по Украине и Молдове, сообщает Bloomberg.

«Планирование — сложная задача в Украине», и «возможно больше, если мы найдем правильные соглашения», — заявил он в интервью.

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По его словам, «инфраструктура и энергетическая безопасность — два главных приоритета, а затем следуют частный сектор и устойчивость в сфере продовольственной безопасности».

В прошлом году лондонский банк инвестировал в Украину рекордную сумму в размере почти 2,4 млрд евро после увеличения своего уставного капитала на 4 млрд евро. ЕБРР сконцентрировал свое энергетическое финансирование на децентрализованных малых генерирующих мощностях, чтобы помочь обеспечить бесперебойное электроснабжение людей и предприятий.

Постоянные атаки российских ракет и беспилотников повредили объекты электроэнергетики, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

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В то время как ЕБРР предоставлял кредиты украинским государственным компаниям, включая железные дороги, более 50% его инвестиций в прошлом году ушли в частный бизнес, сказал Тюркнер. Доля останется примерно такой же в 2025 году, поскольку банк видит «хороший сельскохозяйственный сектор», который является центральным для украинской экономики.

По словам Тюркнера, Украина должна добиться прогресса в борьбе с коррупцией и в проведении судебной реформы, чтобы улучшить инвестиционный климат, поскольку есть надежда, что восстановление может начаться в этом году после прекращения огня или заключения мирного соглашения.

«Реформы важны, и мы хотим помочь настолько, насколько это возможно», — сказал он, добавив, что украинское правительство добилось «очень многого», несмотря на войну.

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Тюркнер также призвал украинское правительство продвинуться в реформе корпоративного управления, поскольку государственные компании будут вовлечены в реконструкцию. «Вот почему их управление, их возможности, их прозрачность и борьба с коррупцией играют ключевую роль в успешной реконструкции», — добавил он.

Напомним, в конце 2023 года Совет руководителей Европейского банка и реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил увеличение уставного капитала банка на 4 млрд евро — до 34 млрд евро. Капитал будет использован для обеспечения значительных и устойчивых инвестиций в реальную экономику Украины как в военное время, так и в период восстановления.

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