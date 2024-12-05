ЕБРР инвестирует в Украину более 1,3 млрд евро — Finance.ua
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ЕБРР инвестирует в Украину более 1,3 млрд евро

Казна и Политика
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ЕБРР инвестирует в Украину более 1,3 млрд евро
ЕБРР инвестирует в Украину более 1,3 млрд евро
Совет директоров Европейского бака реконструкции и развития (ЕБРР) 4 декабря одобрил инвестиции в Украину на сумму свыше 1,3 млрд евро. Речь идет о 8 проектах в поддержку государственного и частного секторов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
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По его словам, будут инвестироваться проекты в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ по развитию распределенной генерации и усилению энергоэффективности.
Часть средств — это безвозвратные гранты, отметил Шмыгаль.
«Благодарны партнерам за важную помощь. Это решение является еще одним сильным сигналом международной поддержки Украины во времена вызовов и трансформаций», — написал он.
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Напомним, с начала полномасштабной войны Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в Украину около EUR5 млрд, ориентировочно EUR2 млрд из которых направлено на реализацию энергетических проектов, в том числе в сфере ВИЭ.
Директор отдела гендерной и экономической инклюзии в ЕБРР Барбара Рамбусек оценила потенциал инвестиций в Украину и вызовы для инвесторов.
По материалам:
Finance.ua
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