ЕБРР планирует инвестировать в Украину до 3 миллиардов евро ежегодно после окончания войны — Finance.ua

ЕБРР планирует инвестировать в Украину до 3 миллиардов евро ежегодно после окончания войны Сегодня 10:15

Европейский банк реконструкции и развития готов увеличить ежегодные инвестиции в Украину до 3 млрд евро после окончания войны.

Об этом в интервью Reuters сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Основной фокус инвестиций будет направлен на частный сектор, особенно в энергетику, подвергшуюся многочисленным атакам со стороны россии, заявили в ЕБРР.

«Наш план состоит в том, чтобы поддерживать этот уровень инвестиций. Мы стремимся инвестировать минимум €1,5 млрд в этом году, но если сможем сделать больше — обязательно это сделаем», — заявила Рено-Бассо.

Банк готов увеличить объем инвестиций до €3 млрд в год после завершения войны, ориентируясь на спрос со стороны бизнеса.

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Рено-Бассо отметила, что модернизация энергетической отрасли и развитие возобновляемых источников энергии может стать важным фактором привлечения частных инвестиций после войны.

«Этот сектор имеет значительный потенциал, способный привлечь интерес иностранных инвесторов и стимулировать экономическую активность в стране», — подчеркнула она.

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Стоит отметить, что с момента российской агрессии в 2022 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине более 5,4 млрд евро. Финансирование направлено на обеспечение энергетической безопасности, поддержку ключевых инфраструктурных объектов, продовольственную стабильность, торговые операции и развитие частного сектора.

16 января этого года управляющий директор ЕБРР Арвид Тюркнер сообщил, что ЕБРР планирует инвестировать €1,5 млрд в Украину в 2025 году. Приоритетными остаются инфраструктура, энергетическая безопасность и поддержка частного сектора. Более половины прошлогодних инвестиций были направлены на бизнес, и эта доля сохранится, в частности, из-за потенциала аграрного сектора. Банк готов увеличить инвестиции при наличии соответствующих проектов.

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