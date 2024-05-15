ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2024 году — Finance.ua

ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2024 году Сегодня 10:02

ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2024 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что экономика Украины вырастет на 3,0% в 2024 году. Этот показатель ниже 5,3% роста ВВП в 2023 году.

Об этом свидетельствует прогноз ЕБРР.

Почему экономика росла?

Как отмечается в публикации, в Украине в 2023 году рост экономики был обеспечен не только рекордным урожаем, но и увеличением расходов на оборону, что поддержало внутренний спрос, в то время как чистый экспорт продолжал снижаться. Другие поддерживающие факторы включали успех украинских властей в возобновлении электроснабжения после российских атак на гражданскую инфраструктуру минувшей зимой, а также устойчивость и адаптивность украинского бизнеса.

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По данным ЕБРР, своевременное внешнее финансирование в 2023 году стало еще одним стабилизирующим фактором, помогло снизить инфляцию до целевого уровня около 5%. В частности, действовала программа расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда на сумму 15,6 млрд долларов. Украина получила 42,5 млрд долларов США от доноров и международных организаций, включая гранты на сумму 12 млрд долларов. Это подняло официальные валютные резервы до рекордного уровня, поскольку государственный долг вырос почти до 90% ВВП.

Прогноз на 2024 год

«Однако в 2024 году перспектива затяжной войны на истощение и возобновление сомнений по поводу внешнего финансирования в этом году, которые сохранялись в течение нескольких месяцев, прежде чем были решены, породили новые проблемы. Ограниченный внутренний спрос, нехватка рабочей силы и недостаточные инвестиции также входят в число факторов, которые, возможно, будут ограничивать перспективы роста», — говорится в публикации.

Позитивным моментом является то, что был открыт новый украинский экспортный коридор через Черное море вдоль береговой линии, что устранило некоторую неопределенность военного времени, связанную с безопасностью использования Черного моря для экспорта сельскохозяйственной продукции и других товаров, таких как металлы и руды, отмечают в ЕБРР.

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После медленного старта использование этого коридора стало расти, стимулируя не только сельское хозяйство, но и металлургическую и горнодобывающую промышленность, которые за последние два года оказались среди наиболее пострадавших отраслей.

«Возобновление экспорта и увеличение внутреннего военного производства, вероятно, обеспечат экономический рост на 3% в 2024 году, который ускорится до 6% в 2025 году. Однако риски остаются высокими, в частности те, что связаны с разрушением портовой и электроэнергетической инфраструктуры», — говорится в прогноз.

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