ЕБРР планирует в течение следующих 5 лет инвестировать в Украину до 10 миллиардов евро — Finance.ua

ЕБРР планирует в течение следующих 5 лет инвестировать в Украину до 10 миллиардов евро Сегодня 14:32

ЕБРР планирует в течение следующих 5 лет инвестировать в Украину до 10 миллиардов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать в Украину до 10 млрд евро в течение следующих 5 лет.

Об этом в интервью Forbes Ukraine заявили вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк и директор банка в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

По их словам, реагируя на кризис, спровоцированный войной, ЕБРР сфокусировался на пяти основных направлениях поддержки Украины, частично в частном секторе, частично в государственном секторе. Речь идет об энергетической безопасности, важной инфраструктуре, продовольственной безопасности, поддержке бизнеса и торговом финансировании.

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Рогтеринк объяснил, что благодаря решению банка увеличить капитал на 4 млрд евро ЕБРР может превратить это в 4−6 раз больший объем инвестиций. Поэтому в течение следующих пяти лет банк ожидает, что сможет вкладывать в проекты в Украине 1,5−2 млрд евро ежегодно.

«Мы не считаем, что для банка было бы разумно каждый раз полагаться на донорскую поддержку. Так что мы увеличили капитал. Это позволит нам проинвестировать в Украину 10 млрд евро в течение следующих пяти лет. Как только будет мир, эта сумма вырастет еще больше», — сказал Ригтеринк.

Економічна Правда По материалам:

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