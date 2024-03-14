Сколько средств предоставил ЕБРР Украине с начала войны — Finance.ua

Сколько средств предоставил ЕБРР Украине с начала войны Сегодня 17:32

Сколько средств предоставил ЕБРР Украине с начала войны

13 марта министр финансов Украины Сергей Марченко провел рабочую встречу с Первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком.

Ключевыми темами мероприятия стали сотрудничество Украины и Банка и приоритеты на 2024 год, а также внедрение Правительством Украины реформ по четырехлетней программе с Международным валютным фондом в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

Министр финансов Украины поблагодарил руководство ЕБРР за неустанную и решительную поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения, а также за существенное увеличение инвестиций с целью поддержки действующих и новых проектов и развития экономики государства.

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С февраля 2022 года ЕБРР финансирует инициативы по содействию энергоэффективности, поддержанию ликвидности и устойчивости работы ключевых хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики, восстановлению инфраструктуры, обеспечению работы частного сектора.

В государственном секторе экономики на стадии реализации находится 12 совместных с ЕБРР проектов общим объемом займов около 2,6 млрд евро.

В контексте обсуждения финансовых потребностей Украины в 2024 году участники встречи отметили важность сотрудничества Украины с МВФ в рамках программы EFF общим объемом около 15,6 млрд долларов США.

Сергей Марченко подчеркнул, что Правительство Украины остается приверженным повестке дня условий и реформ, предусмотренных программой, в том числе в бюджетной, финансовой и налоговой сферах.

«Реализация определенных мер и политик поможет поддержать макрофинансовую стабильность и будет способствовать европейской интеграции Украины. Мы продолжаем сотрудничество и реализацию программы. В целом в 2024 году при условии выполнения всех необходимых шагов мы ожидаем привлечь четыре транша от МВФ на сумму около 5,4 млрд долларов США», — отметил министр финансов.

borgexpert По материалам:

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