ЕБРР принципиально не будет оказывать финансовую помощь ДТЭК, «которые принадлежат олигархам» — Finance.ua

ЕБРР принципиально не будет оказывать финансовую помощь ДТЭК, «которые принадлежат олигархам» Сегодня 17:18 — Фондовый рынок

ЕБРР принципиально не будет оказывать финансовую помощь ДТЭК, «которые принадлежат олигархам»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не будет оказывать финансовую поддержку украинскому энергетическому холдингу ДТЭК, несмотря на сложную ситуацию в энергетическом секторе Украины.

Об этом со ссылкой на президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо написало итальянское издание Corriere della Sera.

Рено-Бассо заявила, что ЕБРР принципиально не поддерживает украинские компании, «принадлежащие олигархам».

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«Деолигархизация экономики является фундаментальной целью, и наша позиция в этом плане непоколебима: это часть необходимых реформ для вступления Украины в Европейский Союз», — подчеркнула глава банка.

Президент ЕБРР призвала Украину к масштабным реформам и структурным изменениям «для уменьшения влияния Рината Ахметова, предупредив, что после войны влияние олигархов может возрасти».

Напомним, генерирующие предприятия «ДТЭК Энерго» в 2023 году отпустили 15,2 млрд кВт-ч электроэнергии, что обеспечило потребности около 5,1 млн домохозяйств.

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Компания владеет шестью ТЭС, однако Кураховская станция была демонтирована из-за угрозы приближения российских войск — ее оборудование используется для ремонта других объектов.

С начала полномасштабной войны россия более 180 раз атаковала ТЭС ДТЭК, ранив 51 сотрудника и убив троих. Компания потеряла 90% мощностей, а ущерб на июнь 2024 года оценивался в $350 млн.

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