Э-билет для транспорта приравняли к бумажному — Finance.ua

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Э-билет для транспорта приравняли к бумажному

Личные финансы
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Э-билет для транспорта приравняли к бумажному
Э-билет для транспорта приравняли к бумажному
Верховная Рада приняла законопроект № 5705 о введении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте. Это означает, что э-билеты приравнивают к бумажным.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
В первом чтении документ был принят еще до начала полномасштабной войны — в январе 2022 года. Во втором чтении проект поддержали 256 народных депутатов.
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Целью законопроекта в пояснительной записке указано введение электронного билета как основание для перевозки пассажиров и багажа, а также создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском транспорте.
Как пишет УНН, народный депутат Павел Фролов указал, что законопроектом обновили определение понятий «электронный билет» и «билет», предоставили полномочия Мининфраструктуры по утверждению формы, которую должны содержать проездной и электронный проездной документ.
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Законопроектом, согласно пояснительной записке, предусматривается внести изменение в часть вторую статьи 910 Гражданского кодекса Украины для определения электронного билета, наряду с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.
Однако возможными рисками является нежелание органов местного самоуправления вводить автоматизированную систему учета оплаты проезда в связи с необходимостью финансовых затрат на приобретение серверного оборудования и создание программного обеспечения для функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда.
По материалам:
УНН
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