Э-билет для транспорта приравняли к бумажному — Finance.ua

Э-билет для транспорта приравняли к бумажному Сегодня 17:16 — Личные финансы

Э-билет для транспорта приравняли к бумажному

Верховная Рада приняла законопроект № 5705 о введении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте. Это означает, что э-билеты приравнивают к бумажным.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

В первом чтении документ был принят еще до начала полномасштабной войны — в январе 2022 года. Во втором чтении проект поддержали 256 народных депутатов.

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Целью законопроекта в пояснительной записке указано введение электронного билета как основание для перевозки пассажиров и багажа, а также создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском транспорте.

Как пишет УНН, народный депутат Павел Фролов указал, что законопроектом обновили определение понятий «электронный билет» и «билет», предоставили полномочия Мининфраструктуры по утверждению формы, которую должны содержать проездной и электронный проездной документ.

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Законопроектом, согласно пояснительной записке, предусматривается внести изменение в часть вторую статьи 910 Гражданского кодекса Украины для определения электронного билета, наряду с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

Однако возможными рисками является нежелание органов местного самоуправления вводить автоматизированную систему учета оплаты проезда в связи с необходимостью финансовых затрат на приобретение серверного оборудования и создание программного обеспечения для функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда.

УНН По материалам:

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