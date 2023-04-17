В Киеве могут ввести пересадочный билет на полтора часа — Finance.ua
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В Киеве могут ввести пересадочный билет на полтора часа

Личные финансы
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В Киеве могут ввести пересадочный билет на полтора часа
В Киеве могут ввести пересадочный билет на полтора часа
Транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию о введении пересадочного билета на полтора часа в Киеве.
Об этом сообщили в общественной инициативе «Пассажиры Киева».
Автор петиции отмечал, что на определенных участках киевские маршруты общественного транспорта дублируют друг друга, что потенциально позволяет совершить поездку от пункта отправления в пункт назначения с пересадкой на другой маршрут.
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По информации оператора автоматической системы оплаты проезда, КП «Главный информационно-вычислительный центр», система технически готова реализовать новый электронный билет на 90 минут, сообщил в ответ на петицию заместитель председателя КГГА и руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич.
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В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отмечали, что при условии технической возможности «Киевпасстранс» и «Киевский метрополитен» обеспечат перевозку по пересадочному билету.
«В целом департамент и подчиненные коммунальные предприятия-перевозчики поддерживают любые решения, направленные на повышение качества предоставления услуг по перевозке жителей и гостей столицы. Считаем, что для реализации петиции необходимо пересмотреть стоимость такого билета», — написали в дептрансе.
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Петиция предлагает установить стоимость билета 8 гривен.
Ответ на петицию должен обнародовать мэр Виталий Кличко.
Во многих странах Европы нет разовых билетов, но есть билеты на период действия — 30 или 60 минут. «Тогда человек не зависим от конкретного маршрута троллейбуса, например. Если он знает, что здесь может подъехать троллейбусом, а потом сесть на автобус, а потом еще пойти на метро и одновременно уложиться в час, то он купит себе этот билет на 60 минут и успеет воспользоваться всеми видами транспорта, необходимыми для завершения поездки. В 90-х годах стали считать, что пересадка — это плохо. Но в операционно эффективной сети на самом деле транспортно-пересадочные узлы — это нормально: это позволяет эффективнее работать по всей системе», — говорят в «Пассажиры Киева».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The Village Україна
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