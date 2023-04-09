Города мира с лучшим общественным транспортом — список Сегодня 11:00

Города мира с лучшим общественным транспортом — список

Немецкую столицу Берлин признали городом с самой лучшей системой общественного транспорта в мире.

Как пишет CNN , в рамках исследования от издателя путеводителей Time Out было опрошено 20 тысяч человек в 50 городах мира, чтобы узнать, как они относятся к местным системам общественного транспорта.

В итоге оказалось, что в новом рейтинге доминируют Европа и Азия — первая десятка целиком состоит из городов на этих континентах. Также в списке, состоящем всего из 19 направлений, есть три города в Северной Америке, тогда как другие континенты не представлены совсем.

Города мира с лучшим общественным транспортом

1. Берлин, Германия.

2. Прага, Чехия.

3. Токио, Япония.

4. Копенгаген, Дания.

5. Стокгольм, Швеция.

6. Сингапур.

7. Гонконг.

8. Тайбей, Тайвань.

9. Шанхай, Китай.

10. Амстердам, Нидерланды.

11. Лондон, Великобритания.

12. Мадрид, Испания.

13. Эдинбург, Великобритания.

14. Париж, Франция.

15. Нью-Йорк, США.

16. Монреаль, Канада.

17. Чикаго, США.

18. Пекин, Китай.

19. Мумбаи, Индия.

Напомним, мы писали , что британские эксперты составили рейтинг самых дешевых и самых дорогих европейских курортов с учетом цен на кофе и пиво.

По данным туроператоров, спрос на отдых за границей в 2023 году близок к допандемическому уровню. Но вместе с ростом количества бронирований растет и стоимость поездок.

К примеру, на болгарском Солнечном Берегу, расположенном на Черном море, еда и напитки также доступны по приятной цене. Чашка кофе на прибрежном курорте стоит всего 1,09 евро, а бутылка пива — 2,18 евро. Солнечный Берег — самое дешевое место в Европе, где можно заказать ужин из трех блюд на двоих с вином — чуть больше 41 евро. Это хорошая новость для путешественников, желающих отведать местные морепродукты.

УНІАН По материалам:

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