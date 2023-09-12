В Черновцах запускают дневной безлимитный билет на весь коммунальный транспорт — Finance.ua
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В Черновцах запускают дневной безлимитный билет на весь коммунальный транспорт

Личные финансы
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В Черновцах запускают дневной безлимитный билет на весь коммунальный транспорт
В Черновцах запускают дневной безлимитный билет на весь коммунальный транспорт
В коммунальном транспорте Черновцов ввели безлимитный билет на весь коммунальный транспорт, который будет действовать в течение дня. Нововведения в Черновцах назвали инновационным и уникальным.
Об этом сообщает «Черновицкое троллейбусное управление».
Основные преимущества билета «Дневной» — это множество поездок в течение дня и удобство и простота использования, ведь пассажиры могут пользоваться общественным транспортом столько раз, сколько им нужно.
Билет будут выпускать пока только в картонной форме.
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«Картонный билет очень удобен в использовании и подлежит переработке», — уверяют транспортники.
Картонный билет будет содержать штрих-код, который действует в течение дня с момента активации и действителен до 23:00.
Стоимость. Предварительная стоимость билета составит 50 гривен. А купить такой билет можно будет у водителя.

Справка Finance.ua:

  • в Киеве хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте, чтобы заменить маршрутки. Директор Дептранса считает, что при повышении тарифов до 30 гривен эти предприятия могли бы полностью удерживать себя на балансе и закупать новый подвижной состав;
  • однако в КГГА говорят, что стоимость проезда повысят исключительно после победы, чтобы привести транспорт в надлежащее состояние.
По материалам:
Економічна Правда
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