В еще одном городе Польши будет бесплатный общественный транспорт — Finance.ua

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В еще одном городе Польши будет бесплатный общественный транспорт

Личные финансы
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В еще одном городе Польши будет бесплатный общественный транспорт
В еще одном городе Польши будет бесплатный общественный транспорт
С 1 сентября 2023 года в Польше стало больше городов, жители которых могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Следующим стал город — Тчев (Поморское воеводство). Там на городских маршрутах сегодня работает 26 автобусов.
С началом сентября 2023 года общественный транспорт в Тчеве стал бесплатным для всех пассажиров независимо от возраста, места жительства или наличия Карты жителя Тчева. Местные власти утверждают, что такое нововведение лишь увеличит комфорт пассажиров: исчезнут валидаторы, билетоматы, продажа билетов водителями. Важен и экологический аспект — в Тчеве рассчитывают, что бесплатный транспорт побуждает многих жителей отказаться от поездок по городу на автомобиле в пользу автобусов.
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Тем более что до конца этого года в Тчеве планируется введение платных парковочных зон. Доходы от платы за парковку будут направлены на покрытие части расходов города на бесплатный общественный транспорт.
Чтобы всем хватило мест в бесплатных автобусах, власти Тчева уже пообещали не только омоложение подвижного состава, но и большее количество более длинных автобусов-«гармошек». Кроме того, в часы пик увеличена частота курсирования автобусов.

Справка Finance.ua:

  • с 1 января 2023 года бесплатный проезд в общественном транспорте действует в городах Калиш и Радомско, правда только для тех, кто имеет карту жителя (в Калише) или именную электронную карту (в Радомско);
  • бесплатный общественный транспорт становится все более распространенным явлением, вводимым органами местного самоуправления в Польше. В целом на сегодняшний день общественный транспорт уже абсолютно бесплатный в более чем 30 городах по всей стране.

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По материалам:
uamedia
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