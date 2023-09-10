В еще одном городе Польши будет бесплатный общественный транспорт — Finance.ua

В еще одном городе Польши будет бесплатный общественный транспорт Сегодня 18:03 — Личные финансы

В еще одном городе Польши будет бесплатный общественный транспорт

С 1 сентября 2023 года в Польше стало больше городов, жители которых могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Следующим стал город — Тчев (Поморское воеводство). Там на городских маршрутах сегодня работает 26 автобусов.

С началом сентября 2023 года общественный транспорт в Тчеве стал бесплатным для всех пассажиров независимо от возраста, места жительства или наличия Карты жителя Тчева. Местные власти утверждают, что такое нововведение лишь увеличит комфорт пассажиров: исчезнут валидаторы, билетоматы, продажа билетов водителями. Важен и экологический аспект — в Тчеве рассчитывают, что бесплатный транспорт побуждает многих жителей отказаться от поездок по городу на автомобиле в пользу автобусов.

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Тем более что до конца этого года в Тчеве планируется введение платных парковочных зон. Доходы от платы за парковку будут направлены на покрытие части расходов города на бесплатный общественный транспорт.

Чтобы всем хватило мест в бесплатных автобусах, власти Тчева уже пообещали не только омоложение подвижного состава, но и большее количество более длинных автобусов-«гармошек». Кроме того, в часы пик увеличена частота курсирования автобусов.

Справка Finance.ua:

с 1 января 2023 года бесплатный проезд в общественном транспорте действует в городах Калиш и Радомско, правда только для тех, кто имеет карту жителя (в Калише) или именную электронную карту (в Радомско);

бесплатный общественный транспорт становится все более распространенным явлением, вводимым органами местного самоуправления в Польше. В целом на сегодняшний день общественный транспорт уже абсолютно бесплатный в более чем 30 городах по всей стране.

uamedia По материалам:

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