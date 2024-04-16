Джонсон представил отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю — Finance.ua
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Джонсон представил отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю

Мир
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Джонсон представил отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю
Джонсон представил отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в понедельник представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и о приоритетах национальной безопасности.
Об этом пишет The Hill со ссылкой на пост Джонсона в X.
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Джонсон обнародовал свое предложение во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии в понедельник после нескольких месяцев отложения любых решений по политически острой теме.
По словам находившихся на встрече двух законодателей от Республиканской партии, план состоит в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, которая позволила бы внесение поправок.
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Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, по словам одного из законодателей Республиканской партии, будет включать запрет TikTok, положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине, акт ленд-лиза для военной помощи и конвертируемые ссуды для гуманитарной помощи.
Однако нынешний план не содержит никаких положений о границе, по словам представителя Республиканской партии Кевина Херна, это может вызвать оппозицию среди жестких консерваторов, утверждающих, что любая помощь Украине должна сочетаться с законодательством для разрешения ситуации на южной границе.
По материалам:
Українська правда
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