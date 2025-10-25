Два украинских села попали в рейтинг лучших туристических сел мира Сегодня 22:18

Два украинских села попали в рейтинг лучших туристических сел мира

Села Колочава и Синевирская Поляна на Закарпатье вошли в рейтинг лучших туристических сел по версии ООН.

Об этом сообщает Всемирная туристическая организация (UNWTO).

Читайте также Украинская столица попала в десятку городов Европы по потенциалу развития ИИ (инфографика)

Всего в рейтинг вошли 52 села из Африки, Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока. Их отобрали из более чем 270 заявок от 65 государств-членов ООН по туризму.

Также к программе обновления присоединились еще 20 сел, а все 72 села вошли в сеть лучших туристических сел (BTV). Их объявляют каждый год.

Этот рейтинг признает туристические села, которые имеют аккредитованные культурные и природные активы, сохраняют ценности общества и развиваются экономически, социально и экологически.

Что известно о лучших туристических украинских селах

Через село Колочава проходят горные туристические маршруты до хребтов Красная, Квасный Верх и села Усть-Черная. Он доступен для пешеходов, велосипедистов и внедорожников.

Читайте также Украинский город попал в рейтинг самых удобных для пешеходов в мире

Также здесь есть «Птицепарк» и десять музеев, в частности «Старое село», «Колочавская узкоколейка», «Бункер Штайера» и другие.

Фото: village

В селе Синевирская Поляна расположен экопарк «Долина волков», в котором проживают четыре вида волков, копытные животные, в том числе козы, верблюды и лани.

Часть животных закупили в зоопарках, цирках и зверинцах, часть принесли местные жители, которые нашли их в лесу обессиленными или травмированными. Тех животных, которых можно реабилитировать, отпускают в дикую природу.

Фото: village

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.