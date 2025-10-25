Два украинских села попали в рейтинг лучших туристических сел мира
Села Колочава и Синевирская Поляна на Закарпатье вошли в рейтинг лучших туристических сел по версии ООН.
Об этом сообщает Всемирная туристическая организация (UNWTO).
Всего в рейтинг вошли 52 села из Африки, Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока. Их отобрали из более чем 270 заявок от 65 государств-членов ООН по туризму.
Также к программе обновления присоединились еще 20 сел, а все 72 села вошли в сеть лучших туристических сел (BTV). Их объявляют каждый год.
Этот рейтинг признает туристические села, которые имеют аккредитованные культурные и природные активы, сохраняют ценности общества и развиваются экономически, социально и экологически.
Что известно о лучших туристических украинских селах
Через село Колочава проходят горные туристические маршруты до хребтов Красная, Квасный Верх и села Усть-Черная. Он доступен для пешеходов, велосипедистов и внедорожников.
Также здесь есть «Птицепарк» и десять музеев, в частности «Старое село», «Колочавская узкоколейка», «Бункер Штайера» и другие.
В селе Синевирская Поляна расположен экопарк «Долина волков», в котором проживают четыре вида волков, копытные животные, в том числе козы, верблюды и лани.
Часть животных закупили в зоопарках, цирках и зверинцах, часть принесли местные жители, которые нашли их в лесу обессиленными или травмированными. Тех животных, которых можно реабилитировать, отпускают в дикую природу.
