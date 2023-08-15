Дуда анонсировал внесение изменений в военное командование Польши — Finance.ua

Дуда анонсировал внесение изменений в военное командование Польши Сегодня 15:13 — Мир

Дуда анонсировал внесение изменений в военное командование Польши

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал возрождение командования Вооруженных сил Польши и создание командования Объединенных сил.

Об этом пишет PAP.

По его словам, в ближайшее время будут созданы новые структуры, такие как Объединенное командование, которым будет руководить начальник Генерального штаба страны.

«Будет воспроизведено командование видов Вооруженных Сил, которое будет отвечать за подготовку солдат, за повседневное оперативное функционирование видов войск, но структура которых в целом будет одинаковой и в мирное, и в военное время, чтобы мы были более эффективными», — заявил Дуда.

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Он отметил, что нынешняя обстановка в мире — «время больших вызовов, а также время глубокого анализа и глубокого осмысления государственных вопросов, особенно вопросов государственной безопасности».

Напомним, Киев выделил 555 миллионов гривен на выплаты военным.

Национальный банк сообщает , что $1 военной помощи Украине генерирует $0,79−0,87 в ВВП стран-партнеров в течение всего одного-двух лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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