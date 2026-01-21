ДТЭК возобновил электроснабжение критической инфраструктуры Киева Сегодня 16:55 — Энергетика

В Киеве возобновили электроснабжение всем объектам критической инфраструктуры после российской массированной атаки.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«К сожалению, ситуация с электроснабжением города остается сложной. Продолжаются экстренные отключения. Графики и разделение на группы — не действуют», — сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за разрушения объектов столичной генерации наиболее сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов. Еще около 44 тысяч жилищ остается без света.

Ремонтные работы продолжаются непрерывно, чтобы устранить последствия обстрела.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил , что для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, привлеченных к ликвидации последствий российских ударов, принято решение о бронировании всего персонала.

