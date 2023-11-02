ДТЭК в Гааге выиграл суд против россии по крымским активам компании — Finance.ua

ДТЭК в Гааге выиграл суд против россии по крымским активам компании
Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск компании ДТЭК против страны-агрессора российской федерации за захваченные активы в незаконно аннексированном Крыму.
Об этом сообщается на сайте ДТЭК.
Арбитраж присудил россии выплатить украинской компании компенсацию ущерба в размере $267 млн, включающую проценты и судебные расходы на дату решения. Начисление процентов будет продолжаться вплоть до момента полной уплаты всей суммы убытков.
Арбитражное решение подлежит принудительному исполнению в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года.
ДТЭК планирует безотлагательно инициировать процесс признания и допуска к исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы россии.
«Сегодняшнее решение знаменует собой еще одну веху в привлечении россии к ответственности за ее экспроприацию украинских инвестиций в Крыму», — сказала партнер Covington & Burling LLP Марни Чик, представлявшая ДТЭК по делу.
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Прокомментировал победу и главный акционер компании ДТЭК — Ринат Ахметов.
«россия должна находиться под постоянным давлением — на поле боя, санкционным, юридическим. 24/7 мы будем работать над тем, чтобы враг был привлечен к ответственности и заплатил за развязанную войну, за каждое преступление против Украины и украинцев, за нарушение международного права», — отметил он.
По словам Ахметова, решение Международного арбитражного суда свидетельствует о том, что мировая система правосудия стоит на стороне правды и справедливости.
Напомним, судебный процесс по иску «ДТЭК Крымэнерго» против россии продолжался с 2017 года.
До незаконной аннексии Крыма ДТЭК владел энергораспределительной и энергоснабжающей компанией ДТЭК Крымэнерго. Оккупационные власти отобрали контроль над активами компании после оккупации Крыма россией в 2014 году.
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