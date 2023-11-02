ДТЭК в Гааге выиграл суд против россии по крымским активам компании — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ДТЭК в Гааге выиграл суд против россии по крымским активам компании

Фондовый рынок
0
ДТЭК в Гааге выиграл суд против россии по крымским активам компании
ДТЭК в Гааге выиграл суд против россии по крымским активам компании
Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск компании ДТЭК против страны-агрессора российской федерации за захваченные активы в незаконно аннексированном Крыму.
Об этом сообщается на сайте ДТЭК.
Арбитраж присудил россии выплатить украинской компании компенсацию ущерба в размере $267 млн, включающую проценты и судебные расходы на дату решения. Начисление процентов будет продолжаться вплоть до момента полной уплаты всей суммы убытков.
Читайте также
Арбитражное решение подлежит принудительному исполнению в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года.
ДТЭК планирует безотлагательно инициировать процесс признания и допуска к исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы россии.
«Сегодняшнее решение знаменует собой еще одну веху в привлечении россии к ответственности за ее экспроприацию украинских инвестиций в Крыму», — сказала партнер Covington & Burling LLP Марни Чик, представлявшая ДТЭК по делу.
Читайте также
Прокомментировал победу и главный акционер компании ДТЭК — Ринат Ахметов.
«россия должна находиться под постоянным давлением — на поле боя, санкционным, юридическим. 24/7 мы будем работать над тем, чтобы враг был привлечен к ответственности и заплатил за развязанную войну, за каждое преступление против Украины и украинцев, за нарушение международного права», — отметил он.
По словам Ахметова, решение Международного арбитражного суда свидетельствует о том, что мировая система правосудия стоит на стороне правды и справедливости.
Напомним, судебный процесс по иску «ДТЭК Крымэнерго» против россии продолжался с 2017 года.
До незаконной аннексии Крыма ДТЭК владел энергораспределительной и энергоснабжающей компанией ДТЭК Крымэнерго. Оккупационные власти отобрали контроль над активами компании после оккупации Крыма россией в 2014 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.