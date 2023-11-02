ДТЭК в Гааге выиграл суд против россии по крымским активам компании — Finance.ua

ДТЭК в Гааге выиграл суд против россии по крымским активам компании Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

ДТЭК в Гааге выиграл суд против россии по крымским активам компании

Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск компании ДТЭК против страны-агрессора российской федерации за захваченные активы в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом сообщается на сайте ДТЭК.

Арбитраж присудил россии выплатить украинской компании компенсацию ущерба в размере $267 млн, включающую проценты и судебные расходы на дату решения. Начисление процентов будет продолжаться вплоть до момента полной уплаты всей суммы убытков.

Арбитражное решение подлежит принудительному исполнению в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года.

ДТЭК планирует безотлагательно инициировать процесс признания и допуска к исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы россии.

«Сегодняшнее решение знаменует собой еще одну веху в привлечении россии к ответственности за ее экспроприацию украинских инвестиций в Крыму», — сказала партнер Covington & Burling LLP Марни Чик, представлявшая ДТЭК по делу.

Читайте также ДТЭК планирует построить в Киевской области первую в Украине инфраструктуру «умных» электросетей

Прокомментировал победу и главный акционер компании ДТЭК — Ринат Ахметов.

«россия должна находиться под постоянным давлением — на поле боя, санкционным, юридическим. 24/7 мы будем работать над тем, чтобы враг был привлечен к ответственности и заплатил за развязанную войну, за каждое преступление против Украины и украинцев, за нарушение международного права», — отметил он.

По словам Ахметова, решение Международного арбитражного суда свидетельствует о том, что мировая система правосудия стоит на стороне правды и справедливости.

Напомним, судебный процесс по иску «ДТЭК Крымэнерго» против россии продолжался с 2017 года.

До незаконной аннексии Крыма ДТЭК владел энергораспределительной и энергоснабжающей компанией ДТЭК Крымэнерго. Оккупационные власти отобрали контроль над активами компании после оккупации Крыма россией в 2014 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.