ДТЭК планирует построить в Киевской области первую в Украине инфраструктуру «умных» электросетей — Finance.ua

ДТЭК планирует построить в Киевской области первую в Украине инфраструктуру «умных» электросетей Сегодня 08:35 — Энергетика

Компания ДТЭК объявила о планах провести послевоенную реконструкцию энергетической инфраструктуры в районах вокруг Киева путем строительства «умной» сети Smart Grid, способной выдержать вызовы войны и ускорить энергетическую трансформацию Украины. Об этом говорится в сообщении компании.

Планы озвучил глава ДТЭК Максим Тимченко во время Ukraine Recovery Conference в Лондоне.

Энергетическая инфраструктура Киевской области, где работает ДТЭК Киевские региональные электросети, получила значительные повреждения во время оккупации весной 2022 года и во второй раз после октября 2022 года, когда россия целенаправленно атаковала украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру.

После того, как украинские войска в апреле 2022 года освободили Киевскую область, более 1000 энергетиков ДТЭК Сети всего за 45 дней отремонтировали 10 тыс. км сетей и более 3 тыс. трансформаторов для того, чтобы оперативно восстановить свет. Однако сеть все еще нуждается в масштабном ремонте и серьезной модернизации, чтобы обеспечить надежность и бесперебойность, а также привести ее к современным европейским стандартам.

Для этого Группа ДТЭК привлекает финансирование в размере 2,4 миллиарда евро в рамках 10-летнего проекта по трансформации энергетической инфраструктуры региона. План, который должно согласовать Министерство энергетики Украины, предусматривает построение «умной» сети из 20 000 км новых воздушных и подземных кабелей, 250 подстанций, 6 000 трансформаторов и установку почти миллиона «умных» счетчиков.

В результате среднее время отключения электроэнергии в год уменьшится с 1500 до 100 мин (SAIDI), а технологические потери снизятся в 3 раза — с 14% до 5%, все клиенты получат умные счетчики, что будет способствовать бережливому потреблению и минимизации затрат.

ДТЭК Сети планирует протестировать новую концепцию сети в течение трехлетнего пилотного этапа в энергоузле Ирпень-Буча-Бородянка, который который подвергся самым большим разрушениям в феврале 2022 года. Компания намерена привлечь необходимое для «пилота» финансирование в размере 145 миллионов евро.

УНІАН По материалам:

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