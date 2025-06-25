ДТЭК Киевские электросети запустил новый сервис — Finance.ua
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ДТЭК Киевские электросети запустил новый сервис

Личные финансы
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ДТЭК Киевские электросети запустил новый сервис
ДТЭК Киевские электросети запустил новый сервис
ДТЭК Киевские электросети предлагает клиентам новый сервис в чат-боте в Viber и Telegram.
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Это цифровой помощник, который работает круглосуточно и помогает в считаные минуты найти ответы на самые распространенные вопросы — от передачи показаний до заключения договора.
Сервис «Что, как и почему?»
Это цифровой ассистент, разработанный на базе реальных обращений клиентов в энергокомпанию. Он просто и понятно объясняет, как действовать в типичных ситуациях взаимодействия с ДТЭК Киевские электросети.
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В новом сервисе можно узнать:
  • как и когда передавать показания счетчика;
  • что такое счетчик День-Ночь и как с ним экономить на платежках;
  • какие услуги по счетчикам бесплатные, а за что придется заплатить;
  • что делать при исчезновении света или проблемах с напряжением;
  • как заключить или перезаключить договор на распределение электроэнергии;
  • как поступать в случае отключения из-за задолженности за свет;
  • другие практические советы.
Сервис работает 24/7.
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Как работает
  1. В поиске мессенджера Viber или Telegram введите «ДТЭК Киевские электросети».
  2. Подпишитесь на номер телефона.
  3. Добавьте номер своего лицевого счета (найти его можно в приложениях к договору на распределение с ДТЭК Киевские электросети).
  4. Выберите в меню опцию «Что, как и почему?» — и получайте ответы мгновенно.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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