ДТЭК Киевские электросети запустил новый сервис — Finance.ua

ДТЭК Киевские электросети запустил новый сервис
ДТЭК Киевские электросети предлагает клиентам новый сервис в чат-боте в Viber и Telegram.
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Это цифровой помощник, который работает круглосуточно и помогает в считаные минуты найти ответы на самые распространенные вопросы — от передачи показаний до заключения договора.
Сервис «Что, как и почему?»
Это цифровой ассистент, разработанный на базе реальных обращений клиентов в энергокомпанию. Он просто и понятно объясняет, как действовать в типичных ситуациях взаимодействия с ДТЭК Киевские электросети.
В новом сервисе можно узнать:
- как и когда передавать показания счетчика;
- что такое счетчик День-Ночь и как с ним экономить на платежках;
- какие услуги по счетчикам бесплатные, а за что придется заплатить;
- что делать при исчезновении света или проблемах с напряжением;
- как заключить или перезаключить договор на распределение электроэнергии;
- как поступать в случае отключения из-за задолженности за свет;
- другие практические советы.
Сервис работает 24/7.
Как работает
- В поиске мессенджера Viber или Telegram введите «ДТЭК Киевские электросети».
- Подпишитесь на номер телефона.
- Добавьте номер своего лицевого счета (найти его можно в приложениях к договору на распределение с ДТЭК Киевские электросети).
- Выберите в меню опцию «Что, как и почему?» — и получайте ответы мгновенно.
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