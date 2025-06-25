ДТЭК Киевские электросети запустил новый сервис — Finance.ua

ДТЭК Киевские электросети запустил новый сервис Сегодня 16:12 — Личные финансы

ДТЭК Киевские электросети запустил новый сервис

ДТЭК Киевские электросети предлагает клиентам новый сервис в чат-боте в Viber и Telegram.

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Это цифровой помощник, который работает круглосуточно и помогает в считаные минуты найти ответы на самые распространенные вопросы — от передачи показаний до заключения договора.

Сервис «Что, как и почему?»

Это цифровой ассистент, разработанный на базе реальных обращений клиентов в энергокомпанию. Он просто и понятно объясняет, как действовать в типичных ситуациях взаимодействия с ДТЭК Киевские электросети.

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В новом сервисе можно узнать:

как и когда передавать показания счетчика;

что такое счетчик День-Ночь и как с ним экономить на платежках;

какие услуги по счетчикам бесплатные, а за что придется заплатить;

что делать при исчезновении света или проблемах с напряжением;

как заключить или перезаключить договор на распределение электроэнергии;

как поступать в случае отключения из-за задолженности за свет;

другие практические советы.

Сервис работает 24/7.

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Как работает

В поиске мессенджера Viber или Telegram введите «ДТЭК Киевские электросети». Подпишитесь на номер телефона. Добавьте номер своего лицевого счета (найти его можно в приложениях к договору на распределение с ДТЭК Киевские электросети). Выберите в меню опцию «Что, как и почему?» — и получайте ответы мгновенно.

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