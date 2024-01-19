Дрова и уголь: как получить повышенную субсидию до конца зимы — Finance.ua

Дрова и уголь: как получить повышенную субсидию до конца зимы
Для того чтобы каждая семья, обогревающая в зимний период жилье дровами или углем, могла уверенно пройти зимний период, в ноябре 2023 года Правительство приняло решение о существенном повышении пособия на приобретение твердого печного топлива.
Об этом пишет Минсоцполитики.
Согласно разработанному Минсоцполитики постановлению, был введен проект, в рамках которого дополнительную финансовую поддержку получили более 363 тыс. домохозяйств (свыше 278 тыс. — за счет средств государственного бюджета и еще более 85 тыс. — за счет средств УВКБ ООН).
Общая сумма дополнительных выплат в рамках эксперимента составляет около 2,8 млрд грн, из них — почти 1,9 млрд грн за средства госбюджета.
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Напомним, рамках реализации совместного с международными партнерами проекта — нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023−2024 были увеличены в среднем в 4 раза, а предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо на одно домохозяйство — в 2,3 раза и теперь может достигать 16 234 грн в год (ранее он составлял 6973 грн на домохозяйство в год).
После принятия вышеупомянутого Постановления Правительства № 1173 среднегодовой размер этих выплат увеличился почти втрое.
Справка Finance.ua:
- Размер субсидии и дополнительной поддержки для приобретения твердого печного топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо (в пределах норматива) оплачивает государство или международные партнеры.
- При этом если семья еще не получала субсидию на твердое топливо в 2023 году и обратится за ней в январе-феврале 2024 года, то — в случае назначения — выплата будет произведена в повышенном размере.
- Обратиться в Пенсионный фонд можно несколькими способами, онлайн или офлайн.
Кто получит
Повышение выплат было осуществлено всем гражданам, которые имели право на получение льготы или субсидии на твердое печное топливо в 2023 году, кроме тех, которым — за счет программ международных гуманитарных агентств — уже была произведена выплата на приобретение твердого топлива на 2023−2024 отопительный период в размере, что меньше размеров, определенных этим проектом.
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