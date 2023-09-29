Гослесагентство планирует снизить цены на дрова перед отопительным сезоном — Finance.ua

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Гослесагентство планирует снизить цены на дрова перед отопительным сезоном

Личные финансы
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Гослесагентство планирует снизить цены на дрова перед отопительным сезоном
Гослесагентство планирует снизить цены на дрова перед отопительным сезоном
Цена на топливные дрова в Украине должна отвечать потребностям военного времени. Стоимость будет уменьшена там, где это возможно.
Об этом сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, сообщает пресс-служба Минсреды.
«Государственное агентство лесных ресурсов Украины должно как можно быстрее наработать четкую и прозрачную цену топливных дров для регионов. В случае необходимости — скорректировать логистику. Уменьшить стоимость дров, где это возможно сделать», — сказал он.
По его словам, цена должна отвечать потребностям военного времени.
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«Предприятия ГП „Леса Украины“ способны полностью обеспечить потребности регионов. Сейчас на складах более 130 тыс. кубометров дров», — добавил Стрелец.
Напомним, в 2022 году в Украине снабжали бесплатными дровами жителей прифронтовых районов Николаевской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей.
Кроме того, в 2022 году в Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения «ДроваЄ»
Чтобы купить дрова, нужно:
  • Зайти на ресурс и авторизоваться через электронную цифровую подпись или ваш банк.
  • Указать адрес доставки дров. Система автоматически подтянет ближайшие лесхозы и продукцию, которую можно заказать. Каждый поставщик будет предлагать тот ассортимент, который есть в наличии.
  • Определить вид и объем древесины, выбрать функцию с доставкой или без.
  • Оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.
На одного человека установлен предел на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.
По материалам:
Finance.ua
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