Dragon Capital снижает прогноз роста ВВП Украины в 2025 году — Finance.ua
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Dragon Capital снижает прогноз роста ВВП Украины в 2025 году

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Dragon Capital снижает прогноз роста ВВП Украины в 2025 году
Dragon Capital снижает прогноз роста ВВП Украины в 2025 году
Аналитики Dragon Capital обновили макропрогноз на 2025 год, сохранив два основных сценария — «продолжающаяся война» и «перемирие».
Базовым остается первый вариант, предусматривающий боевые действия до конца года. Сценарий перемирия учитывает достижение стойкого прекращения огня в ближайшие месяцы с частичной оккупацией украинских территорий.

ВВП

По официальным данным, реальный ВВП вырос на 2,9% г/г в 2024 году, после роста на 5,5% в 2023 году. Такое замедление было обусловлено последствиями дефицита электроэнергии из-за российских атак, ростом дефицита рабочей силы, а также более низким урожаем зерновых после исключительно благоприятной погоды в 2023 году. В то же время, экономическую активность поддерживали стабильная работа портов Черного моря, внутреннее потребление и расширение внутреннего производства ВПК.
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Имеющиеся индикаторы экономической активности свидетельствуют о ее замедлении в начале года на фоне новых потерь производственных мощностей, а также из-за негативной реакции потребителей на геополитическое напряжение. Хотя слабость экономической активности в 1 кв 2025 года будет частично компенсироваться лучшими перспективами энергетического сектора, мы снизили прогноз роста реального ВВП в 2025 году на 0,5 п.п., до 2,5% в сценарии «продолжающейся войны». Основными двигателями роста будут оставаться частное потребление и развитие внутреннего военного производства, в то время как дефицит квалифицированной рабочей силы в дальнейшем будет ограничивать потенциал экономики.
В случае достижения договоренности о длительном прекращении огня реальный ВВП может возрасти на 3,5−5,5% г/г (на 0,5 п.п. ниже предыдущих ожиданий) — благодаря улучшению экономических настроений и началу масштабного восстановления, компенсирующего сокращение оборонных расходов.

Инфляция

В апреле 2025 года потребительские цены выросли на 15,1% г/г, ускорившись с 12,0% в декабре 2024 года и самого низкого показателя с начала полномасштабного вторжения — 3,3% — в марте прошлого года. Несмотря на ускорение годовой инфляции, определенные показатели свидетельствуют о постепенном ослаблении фундаментального инфляционного давления, в частности, из-за исчерпания эффекта роста расходов бизнеса на электроэнергию. Ожидается, что это давление будет и далее ослабевать, хотя дисбалансы на рынке труда будут способствовать росту затрат предприятий на оплату труда.
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«По нашему прогнозу, годовая инфляция начнет снижаться в июне-июле на фоне продолжающегося ослабления фундаментального давления и высокой базы сравнения в сегменте продуктов питания во второй половине прошлого года. Мы прогнозируем замедление потребительской инфляции до 8,1% г/г до конца 2025 г. в сценарии „продолжающейся войны“ и до 9−10% г/г в сценарии „перемирия“», — отметили в инвесткомпании.
По материалам:
Finance.ua
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