0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Dragon Capital начала строительство второй очереди Lviv Industrial Park (фото)

Dragon Capital начала строительство второй очереди Lviv Industrial Park (фото)
Dragon Capital начала строительство второй очереди Lviv Industrial Park (фото)
Новый индустриальный парк строит компания Dragon Capital в промышленной зоне микрорайона Львова рядом с трассой международного значения М10 всего в 60 км от границы с Польшей. Dragon Capital приступила к строительству второй очереди Lviv Industrial Park.
Вторая очередь M10 Lviv Industrial Park предполагает строительство складских и производственных помещений класса, А общей площадью 22 тыс. кв. м.
Читайте также
Напомним, первая очередь проекта общей площадью 14 400 кв. м была введена в эксплуатацию в феврале 2024 г. и полностью функционирует.

M10 Lviv Industrial Park расположен в промышленной зоне Львова Рясне-2, непосредственно на трассе М10, в 60 км от пункта пропуска «Краковец» на границе с Польшей.
Общая территория парка составляет 23,5 га и предусматривает развитие объектов складской и производственной недвижимости общей площадью более 140 000 кв. м.
Читайте также
Проект реализуется в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Ukraine Investment Fund под управлением Norfund, которые владеют 35% и 30% в проекте соответственно.

Компания предлагает будущим резидентам индустриального парка как классическую аренду, так и реализацию проектов формата build-to-suit — проектирование и строительство объектов в соответствии с индивидуальными требованиями клиентов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
