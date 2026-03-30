Dragon Capital начала строительство второй очереди Lviv Industrial Park (фото) Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

Dragon Capital начала строительство второй очереди Lviv Industrial Park (фото)

Новый индустриальный парк строит компания Dragon Capital в промышленной зоне микрорайона Львова рядом с трассой международного значения М 10 всего в 60 км от границы с Польшей. Dragon Capital приступила к строительству второй очереди Lviv Industrial Park.

Вторая очередь M 10 Lviv Industrial Park предполагает строительство складских и производственных помещений класса, А общей площадью 22 тыс. кв. м.

Напомним, первая очередь проекта общей площадью 14 400 кв. м была введена в эксплуатацию в феврале 2024 г. и полностью функционирует.

Место

M 10 Lviv Industrial Park расположен в промышленной зоне Львова Рясне-2, непосредственно на трассе М 10 , в 60 км от пункта пропуска «Краковец» на границе с Польшей.

Общая территория парка составляет 23,5 га и предусматривает развитие объектов складской и производственной недвижимости общей площадью более 140 000 кв. м.

Проект реализуется в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Ukraine Investment Fund под управлением Norfund, которые владеют 35% и 30% в проекте соответственно.

Что там будет

Компания предлагает будущим резидентам индустриального парка как классическую аренду, так и реализацию проектов формата build-to-suit — проектирование и строительство объектов в соответствии с индивидуальными требованиями клиентов.

