Доверяют ли украинцы деньги банкам во время войны (инфографика) — Finance.ua

Доверяют ли украинцы деньги банкам во время войны (инфографика)

Сегодня 14:00 — Казна и Политика

В НБУ рассказали , доверяют ли украинцы деньги банкам во время войны.

В ведомстве сравнили оперативные данные на 29 апреля с цифрами на начало года и на начало войны. Объемы гривневых средств физических лиц ощутимо выросли в обоих случаях.

Небольшой отток средств в первые два месяца года из-за информационного давления компенсировался ростом депозитов в марте. В то же время доля средств по требованию обновила максимум.

Средства юридических лиц с начала года уменьшились, в основном это произошло из-за дальнейших выплат зарплат при одновременном уменьшении выручки. В то же время, в течение двух месяцев войны в этой категории НБУ видит рост.

Объем средств по состоянию на 29 апреля вырос на 74 млрд грн в эквиваленте (по средствам юридических и физических лиц во всех валютах по фиксированному курсу) по сравнению с началом войны.

«Высокое доверие клиентов обеспечивает банковскому сектору стабильно высокий уровень ликвидности, несмотря на военные риски, что является залогом его устойчивости и надежности», — сообщает НБУ.

Справка Finance.ua:

Ассоциированный эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз считает, что банки сейчас достаточно наполнены финансами, поэтому средства от населения в виде депозитов не являются критически необходимыми. Он отметил, что банки опасаются кредитования населения во время военного положения, поэтому за счет этих финансов они закрывают свои потребности. Необходимости в средствах людей нет, поэтому ставка на депозиты снижается.

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