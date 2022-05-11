У банків є надлишок «вільних коштів», тож ставки на депозити знижені – експерт — Finance.ua
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У банків є надлишок «вільних коштів», тож ставки на депозити знижені – експерт

Вчора 13:30Кредит&Депозит
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Асоційований експерт Case Україна Євген Дубогриз вважає, що банки зараз достатньо наповнені фінансами, тож кошти від населення у вигляді депозитів не є критично необхідні.
Він зауважив, що банки остерігаються кредитування населення у час воєнного стану, тож коштом цих фінансів вони закривають свої потреби. Необхідності у коштах людей немає, відтак ставка на депозити знижується.
«Звісно ж, для населення це не надто приємно, оскільки зростає інфляція», — додав Дубогриз.Також він наголосив, що не зважаючи на зміни ставок у депозитах, людям не варто хвилюватись за втрату коштів, які вони вклали у банки.«Президент підписав закон про повне гарантування вкладів фізичних осіб, тож у населення немає ризиків втратити кошти, які вони вклали у депозити», — сказав він.
  • У квітні ціни в Україні зросли на 15,9%, а наприкінці року інфляція може перевищити 20%
  • Економіка України може відновитися після падіння на третину цього року і на 25% у наступному за умови, якщо буде докладено масштабних зусиль для її відновлення.
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За матеріалами: Espreso.tv
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