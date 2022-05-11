Чому треба повернути обмеження суми відшкодування вкладів — Finance.ua

Чому треба повернути обмеження суми відшкодування вкладів

Вчора 12:04 — Особисті фінанси

Чому треба повернути обмеження суми відшкодування вкладів

У Фонді гаратнування вкладів фізосіб розповіли , чому в Україні після завершення воєнного стану треба повернути обмеження гарантованої суми.

Так, починаючи з 13 квітня на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб та ФОП в українських банках поширюються 100% гарантії Фонду гарантування вкладів.

Світовий досвід

В історії незалежної України це — безпрецедентний крок. Але у світовій історії існує кілька прикладів, коли в кризові періоди країни запроваджували повні або бланкові гарантії за вкладами. Наприклад, у 1997 році на такий крок зважилася Японія, у 2000 — Туреччина, а в 2008 — Данія, Німеччина та Ірландія.

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За рекомендаціями Міжнародної асоціації страховиків депозитів (далі — МАСД), бланкові гарантії можуть бути успішно застосовані лише у випадку наявності в країні сильного пруденційного нагляду та ефективної системи врегулювання неплатоспроможності, тому що в іншому випадку бланкова гарантія може стимулювати банки до надто ризикованої діяльності і збільшить «моральний ризик».

Що це дасть? Якщо країна має належні умови для запровадження цього механізму, то бланкові гарантії можуть значно зменшити ризик відтоку банківських депозитів, а це забезпечить банківську систему ресурсом, необхідним для функціонування економіки країни в цілому.

«Водночас МАСД рекомендує припинити дію повної гарантії на депозити відразу після стабілізації ситуації в економіці і фінансах та відновлення довіри громадян до банківської системи», — зазначають у ФГВФО.

Чому важливо повернути обмеження суми відшкодування вкладів

За повідомленням Фонду, якщо в кризовий період повна гарантія може сприяти стабілізації банківської системи, то в періоди спокою вона матиме протилежний ефект. Надто висока або необмежена сума відшкодування, яку вкладники можуть отримати у разі банкрутства банку, збільшує моральний ризик або ризик необдуманої поведінки.

З одного боку , це моральний ризик вкладника. Чим більша сума гарантованого відшкодування, тим вкладник менше мотивований упевнитися в надійності банку, якому довіряє свої кошти. І, якщо банк із ризиковою поведінкою буде пропонувати більш привабливі відсотки за депозитом ніж його більш стабільні конкуренти, всупереч логіці клієнти можуть надавати саме йому перевагу.

, це моральний ризик вкладника. Чим більша сума гарантованого відшкодування, тим вкладник менше мотивований упевнитися в надійності банку, якому довіряє свої кошти. І, якщо банк із ризиковою поведінкою буде пропонувати більш привабливі відсотки за депозитом ніж його більш стабільні конкуренти, всупереч логіці клієнти можуть надавати саме йому перевагу. З іншого боку, банки матимуть додатковий стимул до ризикових операцій, оскільки відповідальність за відшкодування коштів лягає на плечі страховика депозитів (в Україні — це Фонд гарантування вкладів).



«Саме тому законом, яким запроваджені 100% гарантії за вкладами в українських банках, передбачено, що після завершення тримісячного терміну після скасування чи припинення дії воєнного стану, сума гарантованого відшкодування буде становити 600 тис. грн», — кажуть у ФГВФО.

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