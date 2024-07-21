Доступные кредиты: сколько средств на развитие бизнеса получили предприниматели за время военного положения — Finance.ua

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Доступные кредиты: сколько средств на развитие бизнеса получили предприниматели за время военного положения

Кредит&Депозит
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Доступные кредиты: сколько средств на развитие бизнеса получили предприниматели за время военного положения
Доступные кредиты: сколько средств на развитие бизнеса получили предприниматели за время военного положения
За прошедшую неделю по Государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели смогли получить 244 льготных кредита на сумму 1,7 млрд грн. Из них 183 кредита выданы банками государственного сектора экономики на сумму 0,59 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении правительственного портала.
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С начала 2024 года в общей сложности предоставлено 13 119 кредитов на сумму 50 млрд грн в рамках программы. Из них 9922 кредита на сумму 25,8 млрд грн выданы банками государственного сектора экономики.
Всего за время военного положения в Украине выдано 57 261 кредит на сумму 227,3 млрд грн. Банками государственного сектора выдано 42 956 кредитов на сумму 116,1 млрд грн.
На 15 июля текущего года эти средства распределены на следующие цели:
  • 21,51 млрд грн на инвестиции;
  • 62,47 млрд грн на финансирование оборотного капитала;
  • 39,21 млрд грн на сельское хозяйство;
  • 17,63 млрд грн на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 57,58 млрд грн на антивоенные цели;
  • 15,34 млрд. грн на кредитование в зоне высокого военного риска.
Итого с момента запуска программы заключено 92 083 кредитных договора на сумму 317 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики заключено 63 432 договора на сумму 142,8 млрд грн.
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Реализацию программы осуществляет Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственный участник которого — правительство Украины через Министерство финансов, координируя все ее аспекты.
Напомним, по словам директора департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашовой, государственная программа «Доступные кредиты 5−7-9%», несмотря на недавние изменения с сужением лимита финансирования оборотных средств до 5 млн грн, все еще недостаточно сфокусирована на помощи действительно действительно бизнесу, который в этом нуждается.
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По материалам:
Finance.ua
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