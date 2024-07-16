В июне бизнес активнее брал гривневые кредиты, а погашал — валютные — Finance.ua
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В июне бизнес активнее брал гривневые кредиты, а погашал — валютные

Кредит&Депозит
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В июне бизнес активнее брал гривневые кредиты, а погашал — валютные
В июне бизнес активнее брал гривневые кредиты, а погашал — валютные, www.freepik.com
Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в июне вырос на 1,5% до 1 057,132 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
С начала года объем кредитов в экономике вырос на 5,9% с 997,877 млрд гривен.
Объем гривневых кредитов юридическим лицам за отчетный месяц вырос на 2,9% до 551,565 млрд гривен.
Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, сократился на 1,3% до 239,124 млрд гривен.
Объем кредитов, выданных населению, за отчетный период вырос на 1,5% до 250,742 млрд гривен.
Процентные ставки в июне по гривневым кредитам для бизнеса снизились на 0,1 п.п. до 15,2%, для населения — на 0,5 п.п. до 34,1%.
По валютным кредитам ставки для бизнеса составили 6,7%.
За 2023 год объем кредитов в экономике сократился на 1% с 1007,648 млрд гривен.
За 2022 год объем кредитов в экономике сократился на 3,5% с 1044,049 млрд гривен.
В 2021 году объем кредитов в экономике увеличился на 10% с 948,386 млрд гривен до 1 043,694 млрд гривен.
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По материалам:
Українські Новини
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