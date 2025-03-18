Достройка Хмельницкой АЭС: российские реакторы у Болгарии будут покупать в кредит — Finance.ua

Достройка Хмельницкой АЭС: российские реакторы у Болгарии будут покупать в кредит Сегодня 18:45 — Казна и Политика

НАЭК «Энергоатом» работает над договором о закупке у Болгарии российских реакторов для достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции и планирует привлечь для этого кредитные средства.

Об этом сообщил вице-президент компании Хартмут Якоб, пишет Интерфакс-Украина.

«Мы занимаемся вопросом заключения договора (по покупке у Болгарии оборудования для ХАЭС-3,4). Когда будет результат, сообщим», — отметил Якоб.

По его словам, «Энергоатом» рассматривает для этой закупки привлечение кредитных средств.

Якоб уточнил, что наблюдательный совет компании уже согласовал инвестиционные пороги закупок на 2025−2026 год.

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Напомним, 11 февраля Верховная Рада поддержала законопроект о выделении сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. 13 марта он возвращен с подписью президента.

Согласно документу, «Энергоатому» предоставляется разрешение на заключение договора с государственной энергетической компанией Болгарии «Национальная Электрическая Компания ЭАД» («Natsionalna Elektricheska Kompania EAD»), предметом которого станет приобретение оборудования (корпуса ядерных реакторов, комплектующие к ним другое родственное оборудование), необходимого для будущего строительства энергоблоков, № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

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Кроме того, «Энергоатому» предоставлено разрешение на ведение переговоров, согласование окончательной редакции договора купли-продажи оборудования, его подписание, осуществление оплаты в соответствии с условиями такого договора, приема и хранения оборудования, приобретенного на основании такого договора.

О стоимости покупки оборудования у Болгарии в обнародованном законе речь не идет.

Что касается дальнейшего строительства энергоблоков ХАЭС-3,4, то правительству поручено подать в парламент законопроект об их размещении, проектировании и строительстве. До принятия соответствующего закона «Энергоатом» не может производить какие-либо работы.

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Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС «Белене» более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.

Болгария хочет продать это оборудование Украине. Переговоры об этом продолжаются уже почти два года, а парламент обязал правительство Болгарии заключить сделку по цене не менее 600 миллионов евро. Именно за такую ​​сумму его приобрели у российской компании.

Реакторы, оборудованные оснащением российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось и до сих пор не завершено.

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