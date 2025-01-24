Новые энергоблоки Хмельницкой АЭС будут работать исключительно на американском ядерном топливе — Finance.ua
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Новые энергоблоки Хмельницкой АЭС будут работать исключительно на американском ядерном топливе

Энергетика
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Энергоблоки № 3 и № 4 будут работать на ядерном топливе по технологии американской компании Westinghouse, как и все остальные атомные электростанции Украины.
Об этом говорится в сообщении государственной компании «Энергоатом», вынужденной опровергнуть фейки, опубликованные в сети.
«100% всех закупок с 2022 года осуществляется у американской компании Westinghouse. Энергоблоки № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС будут работать исключительно на топливе американской компании Westinghouse, или топливе, произведенном в Украине по технологии Westingouse, как и все остальные действующие атомные блоки», — говорится в сообщении компании.
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Использование американского топлива прямо прописано в правительственном проекте закона № 11 146. В нем указано, что новые энергоблоки ХАЭС будут работать исключительно на ядерном топливе, произведенном по американской технологии.
Напомним, что Ольга Кошарная, которая является автором фейка о «не американском топливе», ранее отметилась рядом скандальных заявлений. В частности, в начале войны призвала работников оккупированной Запорожской АЭС сотрудничать с российским «росатомом». «Энергоатом» призывает компетентные органы обратить внимание на ее деятельность, направленную на дискредитацию украинских энергетиков.
По материалам:
Укрінформ
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