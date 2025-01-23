ДТЭК инвестирует еще €450 млн в строительство Тилигульской ветроэлектростанции — Finance.ua
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ДТЭК инвестирует еще €450 млн в строительство Тилигульской ветроэлектростанции

Фондовый рынок
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ДТЭК инвестирует еще €450 млн в строительство Тилигульской ветроэлектростанции
ДТЭК инвестирует еще €450 млн в строительство Тилигульской ветроэлектростанции
Группа ДТЭК Рината Ахметова инвестирует дополнительно 450 млн евро в строительство второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции (ВЭС) в Николаевской области.
Об этом компания объявила в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
ДТЭК планирует завершить строительство к концу 2026 года. Количество турбин на электростанций вырастет с 19 до 83, а мощность увеличится в четыре раза — со 114 до 500 МВт.
Это крупнейшая инвестиция частного сектора в Украине с момента полномасштабного вторжения россии. Общие инвестиции в электростанцию ​​составят 650 млн евро.
Проект станет крупней ветроэлектростанцией в Восточной Европе, построенной за последнее десятилетие.
Согласно условиям соглашения, банки, включая Danske Bank, предоставят 370 миллионов евро кредитных средств, обеспеченных гарантиями государственного Экспортно-инвестиционного фонда Дании — большая часть из которых будет использована для финансирования турбин Vestas EnVentus V162−6,0 МВт. ДТЭК финансирует оставшуюся стоимость проекта собственными средствами.
На полной мощности Тилигульская ВЭС будет производить 1,7 ТВт-ч электроэнергии в год — этого достаточно для обеспечения электроэнергией 900 000 украинских домов, что эквивалентно энергии, необходимой для зарядки каждого смартфона в ЕС в течение года.
По материалам:
УНІАН
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