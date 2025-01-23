ДТЭК инвестирует еще €450 млн в строительство Тилигульской ветроэлектростанции — Finance.ua

ДТЭК инвестирует еще €450 млн в строительство Тилигульской ветроэлектростанции Сегодня 07:33 — Фондовый рынок

ДТЭК инвестирует еще €450 млн в строительство Тилигульской ветроэлектростанции

Группа ДТЭК Рината Ахметова инвестирует дополнительно 450 млн евро в строительство второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции (ВЭС) в Николаевской области.

Об этом компания объявила в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

ДТЭК планирует завершить строительство к концу 2026 года. Количество турбин на электростанций вырастет с 19 до 83, а мощность увеличится в четыре раза — со 114 до 500 МВт.

Это крупнейшая инвестиция частного сектора в Украине с момента полномасштабного вторжения россии. Общие инвестиции в электростанцию ​​составят 650 млн евро.

Проект станет крупней ветроэлектростанцией в Восточной Европе, построенной за последнее десятилетие.

Согласно условиям соглашения, банки, включая Danske Bank, предоставят 370 миллионов евро кредитных средств, обеспеченных гарантиями государственного Экспортно-инвестиционного фонда Дании — большая часть из которых будет использована для финансирования турбин Vestas EnVentus V162−6,0 МВт. ДТЭК финансирует оставшуюся стоимость проекта собственными средствами.

На полной мощности Тилигульская ВЭС будет производить 1,7 ТВт-ч электроэнергии в год — этого достаточно для обеспечения электроэнергией 900 000 украинских домов, что эквивалентно энергии, необходимой для зарядки каждого смартфона в ЕС в течение года.

УНІАН По материалам:

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