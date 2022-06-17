Дорога в ЕС: Евросоюз готовит для Украины пакет условий — Finance.ua

Дорога в ЕС: Евросоюз готовит для Украины пакет условий
Лидеры ключевых государств Европейского Союза приняли решение о том, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС без дополнительных условий, но затем выдвигать условия реформ на всех последующих этапах.
Об этом президент Франции Эммануэль Макрон рассказал группе украинских журналистов во время визита в Киев.
Макрон пояснил, что визит в Украину лидеров Германии, Италии и Франции, а также президента Румынии имел целью формирование единогласия в Евросоюзе относительно первого шага Украины к вступлению, которым является предоставление статуса кандидата.
«Вы знаете, что относительно статуса кандидата было некоторое разногласие в Европе. Поэтому я решил, что лучше всего приехать сейчас, объединив страны, которые поддерживают, чтобы потом, через 8 дней, мы приложили усилия для получения единогласия в Евросоюзе и подготовили утверждение статуса кандидата», — сказал он.
Макрон подчеркнул, что статус кандидата Украина должна получить уже 23 июня. Однако затем Украина должна выполнить условия, чтобы двигаться по процедуре переговоров о членстве в ЕС.