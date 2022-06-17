Дорога в ЕС: Евросоюз готовит для Украины пакет условий — Finance.ua

Дорога в ЕС: Евросоюз готовит для Украины пакет условий

Сегодня 15:43 — Казна и Политика

Дорога в ЕС: Евросоюз готовит для Украины пакет условий

Лидеры ключевых государств Европейского Союза приняли решение о том, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС без дополнительных условий, но затем выдвигать условия реформ на всех последующих этапах.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон рассказал группе украинских журналистов во время визита в Киев.

Макрон пояснил, что визит в Украину лидеров Германии, Италии и Франции, а также президента Румынии имел целью формирование единогласия в Евросоюзе относительно первого шага Украины к вступлению, которым является предоставление статуса кандидата.

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«Вы знаете, что относительно статуса кандидата было некоторое разногласие в Европе. Поэтому я решил, что лучше всего приехать сейчас, объединив страны, которые поддерживают, чтобы потом, через 8 дней, мы приложили усилия для получения единогласия в Евросоюзе и подготовили утверждение статуса кандидата», — сказал он.

Макрон подчеркнул, что статус кандидата Украина должна получить уже 23 июня. Однако затем Украина должна выполнить условия, чтобы двигаться по процедуре переговоров о членстве в ЕС.

«Сразу предоставляется статус кандидата, а затем предоставляются условия, чтобы открывался каждый последующий раздел переговоров», — подчеркнул он.

Для согласования условий членства Украина и ЕС должны открыть и закрыть более 30 переговорных глав.

Президент Франции уточнил, что в настоящее время ЕС не формирует пакет условий.

«Мы с Президентом Зеленским условия не обсуждали, ведь у Украины сейчас главная задача — выиграть войну... Условия будут сформулированы после», — подчеркнул он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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