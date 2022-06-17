Дорога в ЕС: Евросоюз готовит для Украины пакет условий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дорога в ЕС: Евросоюз готовит для Украины пакет условий

Сегодня 15:43Казна и Политика
45
Дорога в ЕС: Евросоюз готовит для Украины пакет условийДорога в ЕС: Евросоюз готовит для Украины пакет условий
Лидеры ключевых государств Европейского Союза приняли решение о том, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС без дополнительных условий, но затем выдвигать условия реформ на всех последующих этапах.
Об этом президент Франции Эммануэль Макрон рассказал группе украинских журналистов во время визита в Киев.
Макрон пояснил, что визит в Украину лидеров Германии, Италии и Франции, а также президента Румынии имел целью формирование единогласия в Евросоюзе относительно первого шага Украины к вступлению, которым является предоставление статуса кандидата.
Читайте также
«Вы знаете, что относительно статуса кандидата было некоторое разногласие в Европе. Поэтому я решил, что лучше всего приехать сейчас, объединив страны, которые поддерживают, чтобы потом, через 8 дней, мы приложили усилия для получения единогласия в Евросоюзе и подготовили утверждение статуса кандидата», — сказал он.
Макрон подчеркнул, что статус кандидата Украина должна получить уже 23 июня. Однако затем Украина должна выполнить условия, чтобы двигаться по процедуре переговоров о членстве в ЕС.
Читайте также
«Сразу предоставляется статус кандидата, а затем предоставляются условия, чтобы открывался каждый последующий раздел переговоров», — подчеркнул он.
Для согласования условий членства Украина и ЕС должны открыть и закрыть более 30 переговорных глав.
Место для вашей рекламы
Президент Франции уточнил, что в настоящее время ЕС не формирует пакет условий.
«Мы с Президентом Зеленским условия не обсуждали, ведь у Украины сейчас главная задача — выиграть войну... Условия будут сформулированы после», — подчеркнул он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.