Украина должна стать кандидатом в ЕС, но само членство будет не скоро – МИД Франции — Finance.ua
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Украина должна стать кандидатом в ЕС, но само членство будет не скоро – МИД Франции

Сегодня 18:08Мир
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Украина должна стать кандидатом в ЕС, но само членство будет не скоро – МИД ФранцииУкраина должна стать кандидатом в ЕС, но само членство будет не скоро – МИД Франции
Украина должна получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Такой шаг позволит начать предметные переговоры о вступлении страны в ЕС, которое само по себе потребует времени.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Клеман Бон.
«Мы должны начать переговоры и предоставить Киеву статус кандидата», — ответил Бон на вопрос о том, поддерживает ли Франция предоставление Украине статуса кандидата.
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«Мы говорим о будущем украинцев, которые сегодня под бомбежками. Я думаю, нужно дать этот сигнал об открытии переговоров о вступлении в ЕС, и надеюсь, что это может произойти быстро. Сами переговоры, конечно, требуют времени», — добавил Бон.
Именно он ранее прогнозировал, что получение Украиной полноценного членства в ЕС может занять 15-20 лет. «Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 год или 2 года, мы лжем. Это неправда», — говорил Бон.
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Ранее во Франции разъяснили позицию касательно вступления Украины в ЕС после громкого заявления президента этой страны Эммануэля Макрона. Он предлагал создать некое альтернативное сообщество для государств, которые не являются членами ЕС.
Французские дипломаты после этого заверили, что их страна всячески приветствует заявку Украины на членство в Евросоюзе. А заявление Макрона якобы было просто попыткой «усилить поддержку с целью присоединения» стран, являющихся кандидатами на вступление.
По материалам: Обозреватель
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