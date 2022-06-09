Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине — Finance.ua

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Евросоюз выделил дополнительную помощь Украине

Сегодня 15:42Казна и Политика
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Евросоюз выделил дополнительную помощь УкраинеЕвросоюз выделил дополнительную помощь Украине
Европейский союз выделил 205 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи для Украины. Таким образом, общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС и стоимость неденежной помощи в ответ на незаконное вторжение россии в Украину составляет более 700 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
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В дополнение к финансовой гуманитарной помощи, ЕС мобилизовал все возможные ресурсы для оказания помощи Украине. Так, все 27 государств-членов, а также Турция, Норвегия и Северная Македония предоставили более 38 тысяч тонн помощи, включая аптечки, продукты питания, защитную одежду, а также стратегическое оборудование, такое как пожарные машины, мобильные госпитали и энергоносители.
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Кроме того, ЕС мобилизовал свой аварийный резерв RescEU для доставки ключевого медицинского оборудования, чтобы помочь переправить украинских пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи в больницы Европы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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